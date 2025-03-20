В Україні невдовзі зміняться ціни на квартири в новобудовах: чого очікувати

У 2025 році вартість новобудов комфорт-класу може піднятися більш ніж на 15%, тоді як у сегменті бізнес-класу очікується помірне зростання цін у межах 5-10%. Головними чинниками подорожчання стануть збільшення цін на будівельні матеріали, енергоносії та нестача кваліфікованих працівників.

Представники одного з провідних девелоперів повідомили "Інтерфакс-Україна", що у 2025 році український ринок нерухомості й надалі демонструватиме зростання цін, як прогнозують експерти галузі. За їхніми оцінками, у сегменті комфорт-класу вартість новобудов до кінця року може зрости більш ніж на 15%.

У той же час у бізнес-класі прогнозується помірніше подорожчання – на рівні 5-10%, що пояснюється стабільним попитом і виваженою ціновою стратегією забудовників.

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Як зазначає СМО девелоперської компанії Ірина Міхальова, на ціну квадратного метра у 2025 році впливатиме низка ключових чинників:

підвищення вартості будівельних матеріалів – майже всі категорії матеріалів подорожчали, і ця тенденція збережеться й у наступному році;

– майже всі категорії матеріалів подорожчали, і ця тенденція збережеться й у наступному році; брак кваліфікованих робітників – через мобілізаційні процеси на ринку будівництва спостерігається нестача спеціалістів, що значно ускладнює реалізацію нових проєктів;

зростання витрат на електроенергію – будівельний процес потребує значних енергетичних ресурсів, а вартість електроенергії невпинно збільшується, особливо при використанні генераторів або імпортних поставок;

– будівельний процес потребує значних енергетичних ресурсів, а вартість електроенергії невпинно збільшується, особливо при використанні генераторів або імпортних поставок; інфляція та економічні чинники – загальна економічна ситуація впливає на собівартість будівництва, що, своєю чергою, відображається на кінцевій ціні для покупців.

У минулому році ціни на житло комфорт-класу вже підвищилися приблизно на 20%. У 2024 році прогнозується чергове зростання на 10-15%, а для деяких об’єктів – навіть до 20%. Водночас у бізнес-класі вартість житла залишатиметься відносно стабільною через конкуренцію із вторинним ринком, де за останній рік з’явилася значна кількість пропозицій за зниженими цінами.

У 2025 році одним із ключових трендів стане активний розвиток заміського будівництва. Як зазначає Міхальова, попит на котеджі та таунхауси продовжуватиме зростати, що може спонукати будівельні компанії до розширення цього сегмента. Девелопери вже розглядають перспективи створення нових котеджних містечок і комплексів таунхаусів.

Нагадаємо, ціни на 1-кімнатні квартири в Україні змінилися, де нерухомість подорожчала найбільше.

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