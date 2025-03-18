Ціни на нерухомість під Києвом перевищили довоєнний рівень: скільки коштують квартири

Ціни на квартири в Київській області значно нижчі, ніж у самому місті Київ. Оскільки вартість є важливим фактором при виборі житла, покупці все частіше обирають передмістя столиці.

Квартири в нових житлових комплексах під Києвом навіть дешевші, ніж у таких популярних західних містах, як Львів чи Івано-Франківськ. Інтерес до житла в передмістях Києва останнім часом значно зріс, повідомляє Delo.ua.

Ціни на квартири в передмісті Києва повернулися до довоєнних рівнів

У таких містах, як Буча, Ірпінь, Вишгород та Бровари ситуація з продажем нерухомості набагато краща, ніж у Києві. За словами президентки Асоціації фахівців з нерухомості України Олени Гайдамахи, попит на житло в передмісті наразі перевищує попит у столиці.

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У порівнянні з останніми роками Київ відстає від Київської області. Навіть незважаючи на те, що Буча та Ірпінь зазнали важких наслідків від окупації, зараз попит на житло в цих містах значно вищий, а будівництво відновилося активніше. Ціни в передмісті вже перевищили довоєнні показники, тоді як вартість квартир у Києві ще не досягла рівня 2021 року, – пояснила експертка.

Це підтверджують і дані українських онлайн-платформ нерухомості. Директорка з розвитку ЛУНу зазначає, що ціна квадратного метра в Києві зараз становить 1270 доларів, а в новобудовах у прилеглих містах і селах – близько 900 доларів.

У 2023 році на Київську область припадало 24% всіх проданих квартир, а в 2024 році ця частка зросла до 34%, – додає директорка ЛУН Олена Унаньян.

За інформацією ЛУНу, найдешевші квартири наразі можна придбати у Гостомелі, де квадратний метр коштує 697-778 доларів, а найдорожчі – у Софіївській та Петропавлівській Борщагівці, де вартість квадратного метра перевищує 1000 доларів.

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Ціни на квартири на вторинному ринку:

Гостомель: однокімнатна – 25 000 доларів, двокімнатна – 43 000 доларів

Буча: однокімнатна – 34 000 доларів, двокімнатна – 50 000 доларів

Ірпінь: однокімнатна – 35 000 доларів, двокімнатна – 54 000 доларів

Вишневе: однокімнатна – 42 500 доларів, двокімнатна – 62 000 доларів

Бровари: однокімнатна – 43 500 доларів, двокімнатна – 58 500 доларів

Вишгород: однокімнатна – 45 000 доларів, двокімнатна – 59 000 доларів

Софіївська Борщагівка: однокімнатна – 45 600 доларів, двокімнатна – 70 000 доларів

Петропавлівська Борщагівка: однокімнатна – 53 300 доларів, двокімнатна – 71 000 доларів

Варто зазначити, що в районах Києва, таких як Деснянський та Святошинський, ціни на квартири нижчі. Наприклад, у Деснянському районі однокімнатна квартира коштує в середньому 40 тисяч доларів, а в Святошинському – 49,5 тисячі доларів. Проте це все ще дешевше, ніж у Петропавлівській Борщагівці.

Нагадаємо, ціни на 1-кімнатні квартири в Україні змінилися, де нерухомість подорожчала найбільше.

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