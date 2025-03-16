Купівля квартири під час війни: які пропозиції краще обходити стороною

Після початку повномасштабної війни українці стали зважати на фактори, які раніше не відігравали значної ролі при виборі житла. Зокрема, важливими стали близькість до об’єктів критичної інфраструктури та наявність укриття в будинку.

На порталі "Новини.LIVE." розповіли, яке житло зараз купувати небезпечно.

Близькість до об'єктів критичної інфраструктури

На жаль, критична інфраструктура часто стає мішенню для атак ворожих ракет і дронів, що підвищує ризики для житла, розташованого поблизу. До таких об'єктів належать:

електростанції та підстанції;

військові частини й склади;

залізничні вузли, мости, аеропорти.

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Розташування на високому поверсі

Попри певні переваги, життя на високих поверхах у воєнний час може становити загрозу. Основні ризики включають:

складність евакуації – у разі відключення електроенергії ліфти не працюють, а спускатися сходами під час обстрілів небезпечно;

– у разі відключення електроенергії ліфти не працюють, а спускатися сходами під час обстрілів небезпечно; підвищену вразливість – вибухова хвиля частіше завдає пошкоджень верхнім поверхам;

– вибухова хвиля частіше завдає пошкоджень верхнім поверхам; віддаленість від укриття – через висоту будівлі швидко дістатися безпечного місця може бути складно.

За словами рієлторки Тетяни Клименко, раніше покупці віддавали перевагу квартирам на верхніх поверхах через гарний вид із вікон. Однак зараз попит на таке житло знизився через загрозу ракетних ударів і атак дронів.

Відсутність укриття

Одним із ключових факторів при виборі житла стала наявність укриття. Небезпечно купувати квартири у таких будинках:

панельні будівлі – мають низьку стійкість до ударів і можуть швидко руйнуватися при вибухах;

– мають низьку стійкість до ударів і можуть швидко руйнуватися при вибухах; новобудови без укриттів – деякі забудовники не дотримуються будівельних норм, і такі будинки не забезпечують належного рівня безпеки.

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Нерухомість у прифронтових районах

Купівля житла в регіонах, що перебувають у зоні бойових дій або зазнають постійних обстрілів, пов’язана з серйозними ризиками:

загроза руйнування – будинок може бути пошкоджений або знищений внаслідок прямого влучання;

невизначеність майбутнього – ситуація може змінюватися, а відновлення інфраструктури затягнутися на невизначений термін;

– ситуація може змінюватися, а відновлення інфраструктури затягнутися на невизначений термін; Труднощі з продажем – нерухомість у таких районах важко реалізувати на ринку.

Як мінімізувати ризики

При купівлі житла в умовах війни важливо зменшити можливі ризики. Для цього варто звернути увагу на такі фактори:

обирайте квартири на 4–5 поверсі або нижче;

уникайте будинків, розташованих поблизу електростанцій, військових баз і мостів;

переконайтеся, що є укриття;

перед придбанням оцініть безпекову ситуацію в регіоні.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, що чекає ринок нерухомості в Україні після війни.

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