Покупка квартиры во время войны: какие предложения лучше обходить стороной

После начала полномасштабной войны украинцы стали учитывать факторы, которые ранее не играли значительной роли при выборе жилья. В частности, важными стали близость к объектам критической инфраструктуры и наличие укрытия в доме.

На портале "Новости.LIVE." рассказали, какое жилье сейчас покупать опасно.

Близость к объектам критической инфраструктуры

К сожалению, критическая инфраструктура часто становится мишенью для атак вражеских р

электростанции и подстанции;

воинские части и составы;

железнодорожные узлы, мосты, аэропорты.

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Расположение на высоком этаже

Несмотря на определенные преимущества, жизнь на высоких этажах в военное время может представлять угрозу. Основные риски включают в себя:

сложность эвакуации – в случае отключения электроэнергии лифты не работают, а спускаться по лестнице во время обстрелов опасно;

– в случае отключения электроэнергии лифты не работают, а спускаться по лестнице во время обстрелов опасно; повышенную уязвимость – взрывная волна чаще наносит повреждения верхним этажам;

– взрывная волна чаще наносит повреждения верхним этажам; удаленность от укрытия – из-за высоты здания быстро добраться до безопасного места может быть сложно.

По словам риелтора Татьяны Клименко, раньше покупатели отдавали предпочтение квартирам на верхних этажах из-за хорошего вида из окон. Однако сейчас спрос на такое жилье снизился из-за угрозы ракетных ударов и атак дронов.

Отсутствие укрытия

Одним из ключевых факторов при выборе жилья стало наличие укрытия. Опасно покупать квартиры в таких домах:

панельные здания обладают низкой стойкостью к ударам и могут быстро разрушаться при взрывах;

обладают низкой стойкостью к ударам и могут быстро разрушаться при взрывах; новостройки без укрытий – некоторые застройщики не соблюдают строительные нормы, и такие дома не обеспечивают должного уровня безопасности.

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Недвижимость в прифронтовых районах

Покупка жилья в регионах, находящихся в зоне боевых действий или подвергающихся постоянным обстрелам, связана с серьезными рисками:

угроза разрушения – здание может быть повреждено или уничтожено вследствие прямого попадания;

неопределенность будущего ситуация может изменяться, а восстановление инфраструктуры затянуться на неопределенный срок;

ситуация может изменяться, а восстановление инфраструктуры затянуться на неопределенный срок; затруднения с продажей – недвижимость в таких районах трудно реализовать на рынке.

Как минимизировать риски

При покупке жилья в условиях войны важно снизить возможные риски. Для этого следует обратить внимание на следующие факторы:

выбирайте квартиры на 4-5 этаже или ниже;

избегайте зданий, расположенных вблизи электростанций, военных баз и мостов;

убедитесь, что есть укрытие;

перед приобретением оцените ситуацию в регионе.

Напомним, ранее мы рассказывали, что ждет рынок недвижимости в Украине после войны.

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