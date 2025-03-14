Кінець епохи дешевих квартир: що чекає ринок нерухомості в Україні після війни

Ринок нерухомості в Україні поступово виходить з кризи, проте його майбутнє залишається залежним від економічної ситуації та ходу війни. За прогнозами, у 2025 році житло подорожчає, а після завершення бойових дій ціни продовжать зростати, особливо у найбільш постраждалих регіонах.

Як повідомляє агентство нерухомості "Маяк", після різкого спаду в 2022 році галузь почала поступово відновлюватися. Перші позитивні зміни стали помітними у другій половині 2023 року, і процес триває досі.

Подальший розвиток ринку у 2025 році значною мірою залежатиме від стабільності економіки та ситуації на фронті. Серед ключових факторів, що впливають на динаміку цін:

Фінансові можливості населення – через девальвацію гривні та економічні труднощі купівельна спроможність українців залишається обмеженою.

Зростання вартості будівництва – дефіцит кваліфікованих робітників і подорожчання будівельних матеріалів сприяють підвищенню цін на житло та сповільнюють реалізацію нових проєктів.

– дефіцит кваліфікованих робітників і подорожчання будівельних матеріалів сприяють підвищенню цін на житло та сповільнюють реалізацію нових проєктів. Попит на нерухомість – кількість доступних пропозицій поступово зменшується, водночас попит на купівлю та оренду зростає.

– кількість доступних пропозицій поступово зменшується, водночас попит на купівлю та оренду зростає. Державна підтримка – програми "єОселя" та "єВідновлення" допомагають стабілізувати ринок і сприяють купівельній активності.

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Таким чином, український ринок нерухомості розвивається в умовах викликів, і його подальші перспективи значною мірою визначатимуть економічні та військові чинники.

Фахівці прогнозують, що у 2025 році ціни на нерухомість можуть зрости, особливо в тих містах, де під час війни спостерігалося найбільше зниження вартості житла. До таких населених пунктів належать Дніпро, Миколаїв і Харків.

На думку експертів, різких стрибків цін після завершення війни очікувати не варто, проте тенденція до поступового зростання залишиться. Вартість житла залежатиме від кількох ключових факторів:

Відновлення будівельної сфери та інфраструктури – активізація будівництва сприятиме стабілізації ринку.

– активізація будівництва сприятиме стабілізації ринку. Збільшення попиту – українці, які повертаються з-за кордону, сприятимуть підвищенню інтересу до купівлі житла.

– українці, які повертаються з-за кордону, сприятимуть підвищенню інтересу до купівлі житла. Зростання витрат на будівництво – подорожчання матеріалів і будівельних робіт безпосередньо впливатиме на кінцеву вартість нерухомості.

Таким чином, хоча стрімкого стрибка цін не передбачається, поступове подорожчання житла після війни є неминучим.

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У регіонах, які зазнали значних руйнувань, процес відновлення ринку нерухомості може затягнутися. Водночас у центральних і західних областях України ціни на житло продовжать зростати через стабільний попит.

Фахівці рекомендують тим, хто має можливість купити нерухомість у відносно безпечних регіонах, не відкладати рішення. Наразі ринок ще не досяг максимального рівня цін, але після завершення війни темпи їхнього зростання можуть прискоритися.

Щодо продажу квартир, експерти радять спершу оцінити ситуацію. Якщо продаж є терміновою необхідністю, це цілком можливо зробити зараз. Однак для більш вигідної угоди варто зачекати на стабілізацію ринку та покращення загальної економічної ситуації в країні.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, що ціни на нерухомість в Україні злітають.

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