Ціни на житло в Україні змінюються: де нерухомість дешевшає і що буде далі

Західні регіони України демонструють найбільш динамічне зростання вартості житла. У той же час у Києві близько 80% будівництв залишаються замороженими, а нерухомість преміум-сегмента подешевшала на 30-40% через відтік капіталу за кордон.

За прогнозами експертів, у найближчій перспективі ціни на житло продовжать підвищуватись.Таку думку висловив засновник агенції Kuranda&Partners Сергій Куранда в коментарі для ЗМІ. На ринок нерухомості в Україні суттєво впливають військові обставини, економічні зміни та державні програми підтримки.

Протягом останніх двох років спостерігається поступове зростання вартості житла у сегменті до 100 тисяч доларів. Основна причина – дефіцит доступного житла, адже багато забудовників призупинили або взагалі зупинили реалізацію проєктів. Переважно завершуються будівництва малоповерхових житлових комплексів та бюджетних об’єктів, які швидко знаходять покупців. Це сприяє стабільному, хоч і повільному, зростанню цін за квадратний метр.

Читайте також: Житло в Києві: скільки років потрібно працювати, щоб купити квартиру

Через масштабні руйнування житла в районах бойових дій багато українців змушені переїжджати до центральних і західних регіонів. Це суттєво підвищило попит на нерухомість у містах, таких як Львів, Тернопіль, Івано-Франківськ і Чернівці. Оскільки кількість бажаючих придбати житло перевищує наявні пропозиції, ціни продовжують зростати.

Водночас у Києві ситуація дещо інша. Через постійні загрози атак попит на нерухомість тут менш активний, що стримує підвищення цін. На думку експертів, вартість житла у столиці почне зростати лише після стабілізації безпекової ситуації та відновлення масштабних будівельних робіт.

Сьогодні більшість угод купівлі-продажу фінансуються через державні ініціативи єОселя та єВідновлення. Ці програми дають змогу українцям придбати житло на пільгових умовах завдяки доступному кредитуванню. За підрахунками експертів, приблизно 80% угод на ринку нерухомості укладаються саме в межах цих програм.

Що відбувається з елітним житлом?

Ринок преміальної нерухомості працює за іншими правилами. Незважаючи на те, що великі угоди все ще мають місце, їх укладають із суттєвими знижками – від 30% до 40%. Це пов’язано з тим, що частина інвесторів продовжує виводити капітал за кордон, зокрема до Туреччини та європейських країн.

Ситуація на ринку комерційної нерухомості: стагнація та перспективи зростання

На відміну від житлового сегмента, комерційна нерухомість в Україні залишається у стані стагнації. Вартість об'єктів знизилася, а орендні ставки досі не повернулися до рівня, що був до війни. Бізнеси, які працюють у сфері роздрібної торгівлі та офісних приміщень, наразі утримуються від значних інвестицій у нові площі, очікуючи більшої стабільності в країні.

Експерти прогнозують, що в короткостроковій перспективі ринок нерухомості демонструватиме тенденцію до зростання цін, особливо в західних регіонах. У містах, таких як Львів, Івано-Франківськ, Чернівці та Тернопіль, будівельна активність поступово відновлюється та набирає темпів. Натомість у Києві та Київській області більшість будівельних проєктів залишаються замороженими або просуваються вкрай повільно.

Раніше ми розповідали, в яких містах українці витрачають до 84% зарплати на оренду житла.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Telegram-канал!