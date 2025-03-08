Цены на жилье в Украине меняются: где недвижимость дешевеет и что будет дальше

Западные регионы Украины демонстрируют наиболее динамичный рост стоимости жилья. В то же время в Киеве около 80% строек остаются замороженными, а недвижимость премиум-сегмента подешевела на 30-40% из-за оттока капитала за границу.

По прогнозам экспертов, в ближайшей перспективе цены на жилье продолжат повышаться. Такое мнение высказал основатель агентства Kuranda&Partners Сергей Куранда в комментарии для СМИ. На рынок недвижимости в Украине оказывают существенное влияние военные обстоятельства, экономические изменения и государственные программы поддержки.

За последние два года наблюдается постепенный рост стоимости жилья в сегменте до 100 тысяч долларов. Основная причина – дефицит доступного жилья, ведь многие застройщики приостановили или вообще остановили реализацию проектов. Преимущественно завершаются строительство малоэтажных жилых комплексов и быстро находящих покупателей бюджетных объектов. Это способствует стабильному, хоть и медленному, росту цен за квадратный метр.

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Из-за масштабных разрушений жилья в районах боевых действий многие украинцы вынуждены переезжать в центральные и западные регионы. Это существенно повысило спрос на недвижимость в таких городах, как Львов, Тернополь, Ивано-Франковск и Черновцы. Поскольку количество желающих приобрести жилье превышает имеющиеся предложения, цены продолжают расти.

В то же время в Киеве ситуация несколько иная. Из-за постоянных угроз атак спрос на недвижимость здесь менее активен, что сдерживает повышение цен. По мнению экспертов, стоимость жилья в столице начнет расти только после стабилизации ситуации безопасности и восстановления масштабных строительных работ.

Сегодня большинство сделок купли-продажи финансируются через государственные инициативы есть Обитель и есть Восстановление. Эти программы позволяют украинцам приобрести жилье на льготных условиях благодаря доступному кредитованию. По подсчетам экспертов, примерно 80% сделок на рынке недвижимости заключаются именно в рамках этих программ.

Что происходит с элитным жильем?

Рынок премиальной недвижимости работает по другим правилам. Несмотря на то, что большие сделки все еще имеют место, они заключаются с существенными скидками – от 30% до 40%. Это связано с тем, что часть инвесторов продолжает выводить капитал за границу, в частности, в Турцию и европейские страны.

Ситуация на рынке коммерческой недвижимости: стагнация и перспективы роста

В отличие от жилого сегмента коммерческая недвижимость в Украине остается в состоянии стагнации. Стоимость объектов снизилась, а арендные ставки до сих пор не вернулись к уровню, который был до войны. Бизнесы, работающие в сфере розничной торговли и офисных помещений, воздерживаются от значительных инвестиций в новые площади, ожидая большей стабильности в стране.

Эксперты прогнозируют, что в краткосрочной перспективе рынок недвижимости будет демонстрировать тенденцию роста цен, особенно в западных регионах. В городах, таких как Львов, Ивано-Франковск, Черновцы и Тернополь, строительная активность постепенно восстанавливается и набирает темпы. В Киеве и Киевской области большинство строительных проектов остаются замороженными или продвигаются крайне медленно.

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