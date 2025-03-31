За останні пів року вартість житла на вторинному ринку Києва помітно зросла. Ціни за квадратний метр піднялися на 8,69%, що еквівалентно майже 5 000 грн – із середніх 57 242 грн до 62 214 грн. Розрахунок здійснено на основі загальної вартості нерухомості без урахування кількості кімнат.

За даними M2bomber, протягом року ціни на квадратний метр житла на вторинному ринку Києва зросли на 5%, що становить майже 3 000 грн. Однак за останній місяць спостерігалося зниження вартості на 2,32% (близько 1 600 грн), що може свідчити про початок нового тренду – поступового здешевлення житла.

У Києві істотно подорожчали квартири: які зараз ціни. Джерело: M2bomber

В яких районах найдешевші квартири

Аналітики зазначають, що в різних районах Києва вартість квадратного метра коливається в межах від 46 924 до 102 799 грн. Таким чином, різниця між найдорожчими та найдешевшими пропозиціями становить 55 875 грн, що означає: за ціну одного "квадрата" в елітному районі можна придбати понад два квадратних метри в бюджетнішому районі.

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У Святошинському районі зафіксовано найнижчу середню вартість житла – 46 924 грн за квадратний метр. Далі в рейтингу йдуть:

Дніпровський – 48 942 грн;

Деснянський – 49 606 грн;

Дарницький – 55 950 грн;

Голосіївський – 62 270 грн;

Подільський – 62 214 грн;

Солом'янський – 62 853 грн;

Шевченківський – 65 600 грн;

Оболонський – 66 412 грн.

За даними аналітиків, найдорожче житло розташоване в Печерському районі, де середня вартість квадратного метра становить 102 799 грн.

Яка найпоширеніша ціна за "квадрат" в 1-кімнатних квартирах

Аналітики зазначають, що найпоширенішою ціною за квадратний метр в однокімнатних квартирах є 48 000 грн – саме з такою вартістю подано 9,6% оголошень про продаж житла. Окрім цього, часто зустрічаються й такі цінові пропозиції:

44 800 грн – 7,6% оголошень;

51 200 грн – 7%.

У найдешевшому сегменті зустрічаються оголошення про продаж квартир із розрахунком вартості квадратного метра в 3 200 грн. Проте їх частка незначна – лише 0,6% від загальної кількості.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, що ціни на нерухомість під Києвом перевищили довоєнний рівень.

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