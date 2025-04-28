Як сімʼям з низьким доходом отримати додаткові виплати: відповідь Мінсоцполітики

Українські сім'ї з низьким рівнем доходу мають можливість оформити державну допомогу, яка виплачуватиметься протягом шести місяців. Кабінет міністрів України оприлюднив покрокову інструкцію для отримання цієї фінансової підтримки.

Виплати розраховані на покриття різниці між реальними доходами родини та необхідними витратами. Розгляд поданої заявки триватиме до 10 календарних днів, зазначено у роз'яснювальному відео уряду. Про це пише meta.ua.

Подати заяву можна через Центр надання адміністративних послуг (ЦНАП), виконавчі органи сільських, селищних чи міських рад, або ж надіслати документи електронною поштою безпосередньо до органів соцзахисту.

Для оформлення допомоги необхідно надати такі документи:

заяву;

декларацію про доходи та майновий стан;

довідку про доходи (якщо ці дані відсутні в реєстрах податкової служби чи Пенсійного фонду).

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Довідка має бути видана не раніше ніж за останні шість місяців. За потреби також можуть запросити посвідчення учасника бойових дій для військовослужбовців або членів їхніх родин.

У 2025 році суми допомоги виглядатимуть так:

4 634 грн на дитину віком від 6 до 19 років;

3 716 грн на дитину до 6 років;

1 816 грн для працездатних осіб;

2 361 грн для непрацездатних громадян.

Раніше ми розповідали, хто має право на соцпенсію та з якого віку її призначають.

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