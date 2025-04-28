В Україні різко здешевшав популярний овоч: тепер він доступний кожному

Вартість тепличних огірків в Україні й далі стрімко знижується. Така динаміка спостерігається вже кілька днів поспіль.

За даними щоденного моніторингу проєкту EastFruit, основними причинами здешевлення цього овочу стали зростання обсягів збору в українських тепличних господарствах. Додатково на ціну вплинув і слабкий попит на продукцію.

Водночас великі тепличні господарства повідомляють, що на складах накопичується значна кількість продукції, оскільки середній тижневий обсяг збору в комбінатах продовжує зростати. Щоб уникнути надлишків нереалізованих огірків, виробники змушені знову знижувати ціни на свою продукцію.

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На сьогодні тепличні комбінати реалізують огірки за ціною від 45 до 75 грн/кг ($1,08–1,80/кг). Вартість залежить від сорту, якості та обсягу партії. У середньому це на 42% дешевше порівняно з минулим тижнем.

Місцеві огірки досі змушені конкурувати з імпортною продукцією з Румунії. Багато імпортерів мають значні залишки румунських огірків, через що їм довелося знизити ціни до 25 грн/кг ($0,60/кг).

За таких умов українські тепличні комбінати змушені й надалі зменшувати свої відпускні ціни. Сьогодні вартість огірків у середньому вже на 34% нижча, ніж наприкінці квітня 2024 року.

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