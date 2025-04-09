В Україні дешевшають овочі: що впало в ціні найбільше

В Україні триває тенденція до зниження вартості овочевої продукції. Зокрема, картопля зараз коштує від 15 до 23 гривень за кілограм, морква – близько 25 грн/кг, а буряк – до 16 грн/кг. Зменшуються ціни й на інші овочі: томати продаються по 65–85 грн/кг, тепличні огірки стартують від 90 грн, редис – від 50 грн. Також спостерігається здешевлення зелені.

Таку інформацію надали аналітики EastFruit. За їхніми даними, протягом минулого тижня на ринках і в супермаркетах України відзначалося падіння цін на більшість овочевих культур. Експерти пояснюють цю динаміку переважно слабким споживчим попитом, сезонними чинниками, а також збільшенням обсягів пропозиції окремих видів овочів.

Картопля, яка є одним із головних продуктів у харчуванні українців, продовжує втрачати в ціні. За тиждень її середня вартість зменшилась із 16–25 до 15–23 гривень за кілограм. Хоча морква все ще представлена на ринку в обмеженій кількості, вона також подешевшала — мінімальна ціна опустилася з 27 до 25 грн/кг. Слідом за нею подешевшав і столовий буряк, який зараз коштує не 18, а вже 16 гривень за кілограм.

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Другий тиждень поспіль спостерігається суттєве здешевлення томатів. Середня вартість цього популярного овоча зменшилась із 70–90 до 65–85 грн за кілограм. Після тривалого періоду зростання, корекція цін торкнулась і тепличних огірків: мінімальна ціна знизилася відразу на 20 гривень — зі 110 до 90 грн/кг. Це може свідчити про поступове врівноваження ситуації на ринку тепличних овочів.

Збільшення пропозиції редиски на ринку спонукало продавців коригувати цінники вниз — нижній поріг зменшився з 65 до 50 грн за кілограм. Як один із перших овочів весняного сезону, редис залишається затребуваним серед покупців, однак зростання конкуренції між постачальниками впливає на цінову динаміку.

Ціни на зелень також поступово знижуються. Наприклад, вартість кропу зменшилась з 200 до 195 грн за кілограм, петрушка подешевшала до 180 грн із попередніх 200 грн, а салат тепер коштує 95 грн/кг замість 100.

У сегменті фруктів зниження цін спостерігалося лише на яблука: мінімальна ціна опустилася з 30 до 25 гривень за кілограм. Інші фрукти залишилися у межах попередніх показників, що вказує на відносну рівновагу між попитом і пропозицією.

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