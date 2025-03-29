Передвеликодній стрибок цін: які три популярні продукти в Україні суттєво здорожчають

Напередодні Великодня через зростаючий попит і низку інших чинників ціни на три популярні продукти в Україні підскочать. Мова йде про яйця, м’ясо та молочні вироби.

Про можливе здорожчання цих продуктів розповів у коментарі для Главреду заступник голови Всеукраїнської аграрної ради Денис Марчук.

"У період перед Великоднем традиційно підвищується попит на яйця, що вже позначилося на їх вартості. Після короткочасного зниження цін у лютому вони знову почали рости. Основна причина – холодна зима, яка збільшила витрати на обігрів приміщень для виробництва. Крім того, подорожчали корми, оскільки ціни на зерно зросли", – зазначив експерт.

Ще одним важливим чинником він назвав підвищення витрат на оплату праці. Через нестачу робочої сили багато виробників змушені автоматизувати процеси, що потребує значних фінансових вкладень. Усе це безпосередньо впливає на кінцеву ціну продукції.

Читайте також: В Україні різко подорожчала одразу низка продуктів: на що ціни зросли найбільше

"Попри те, що вартість молочної продукції дещо знизилася, у роздрібних мережах ціни продовжують зростати. Основні причини залишаються незмінними: дефіцит робочої сили, висока собівартість кормів і зростання витрат на енергоносії", – зазначив Денис Марчук.

Він також застеріг, що здорожчання може торкнутися й м’ясної продукції, зокрема яловичини та свинини.

"Що стосується м’яса, то наразі його вартість залишається відносно стабільною. Проте перед Великоднем і травневими святами, коли попит традиційно зростає, можливе подорожчання яловичини та свинини. Наскільки саме зміняться ціни – сказати важко, адже ринок м’ясної продукції нестабільний: закупівельна вартість змінюється фактично щотижня", – пояснив експерт.

Раніше ми розповідали, що в Україні різко зменшать ціни на яйця та коли слід очікувати здешевлення.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Telegram-канал!