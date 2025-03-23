В Україні різко подорожчала одразу низка продуктів: на що ціни зросли найбільше

В Україні продовжується зростання цін на продукти. Найбільш відчутне подорожчання спостерігається на овочі, курятину та яйця. Основними причинами цього є коливання попиту і пропозиції, а також вплив сезонних факторів.

Про це повідомили в Українському клубі аграрного бізнесу. Там зазначили, що у березні саме овочі стали групою продовольчих товарів, які зросли в ціні найбільше, зокрема:

томати – на 39%;

морква – на 30%.

Основною причиною стало недостатнє власне виробництво помідорів та зменшення обсягів імпорту з Туреччини. Вартість моркви підвищувалася через значну залежність від імпорту та сезонний дефіцит.

Ціна на курятину росла через стабільно високі витрати на корми, хоча очікується, що з часом їхня вартість стабілізується. Однак здорожчання торкнулося й інших видів м’яса:

куряча тушка – на 10%%:

куряче філе – на 7%;

куряче стегно – на 5%;

свинина – на 1-2%;

яловичина – на 4%.

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Протягом останнього місяця ціна на яйця зросла на 10%, досягнувши в середньому 73,1 грн за десяток, що майже відповідає рівню цього ж періоду у 2023 році. Основним фактором подорожчання залишаються витрати на корми, до яких додався вплив погодних умов.

В Україні темпи подорожчання молочних продуктів трохи уповільнилися. Водночас через зміни температурного режиму та несприятливі погодні умови найбільше зросли в ціні:

молоко – 11%;

сир голландський – 7%;

вершки – 5%.

Очікується, що до кінця квітня ціни на молочні продукти почнуть знижуватися завдяки зростанню надоїв молока. Водночас вартість соняшникової олії продовжує зростати – за місяць вона подорожчала на 4% через підвищення цін на насіння соняшника.

Єдиним продуктом, який суттєво подешевшав, стало пшеничне борошно. Завдяки передсвятковим акціям у супермаркетах та маркетинговим стратегіям торговельних мереж для збільшення продажів перед Великоднем його вартість знизилася на 16%.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, що в Україні зросли ціни на два ключових продукти.

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