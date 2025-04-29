Як зберегти заощадження і заробити: українцям порадили ефективні рішення

Фахівці радять українцям не тримати всі заощадження на одному гривневому депозиті. Краще розподілити кошти, частину розмістивши на короткостроковому вкладі, а іншу – на довгостроковому.

При цьому оптимально інвестувати до 50% від усієї суми. Такий підхід дозволить не лише захистити кошти від інфляції, а й забезпечити пасивний дохід. Про це розповів директор департаменту роздрібного бізнесу "Глобус банку" Дмитро Замотаєв у коментарі для OBOZ.UA.

За його словами, щоб уникнути дострокового розірвання депозиту, під час його оформлення варто враховувати два ключові моменти:

обсяг вільних фінансів;

власні плани на майбутнє.

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Також банкір зазначив, що найкраще вкладати не менше 10 тисяч гривень строком від 6 місяців і більше. Такий період дозволить відчути реальний прибуток від депозиту.

"Для тих клієнтів, які шукають безпечний спосіб тимчасового зберігання коштів під надійним банківським захистом, ідеально підійдуть ультракороткі депозити. Наприклад, це буде актуально для громадян, які планують короткочасно змінити місце проживання. Вклади на 3–6 місяців допоможуть зберегти купівельну спроможність грошей та залишити їх у безпеці", – додав Замотаєв.

Водночас, як зазначив експерт, найвищі середні процентні ставки банки пропонують для вкладів на строк від 6 до 9 місяців. При цьому, враховуючи акційні пропозиції та стартові бонуси, реальна ставка може перевищувати базову на 0,5–1,5 процентного пункту.

Як правильно обрати депозит

За словами Дмитра Замотаєва, під час вибору депозитної програми важливо врахувати кілька ключових аспектів, зокрема:

можливість поповнення депозиту;

можливість щомісячного отримання нарахованих відсотків;

наявність автоматичної пролонгації вкладу після закінчення терміну;

умови та штрафи за дострокове закриття депозиту.

"Клієнт має обирати депозит із такими умовами, які найкраще відповідають його особистим фінансовим планам. Договір має бути зручним і зрозумілим для вкладника", – підкреслив Замотаєв.

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