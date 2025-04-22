Чи варто купувати долари: українцям порадили, у що вигідніше вкладати гроші у 2025 році

Експерти у сфері фінансів наразі не рекомендують українцям вкладати кошти в долар. Основна причина – зниження довіри до американської валюти, спричинене нестабільною політикою президента Дональда Трампа. У зв’язку з цим долар наразі не вважається безпечним інструментом для інвестицій.

Натомість більш надійною альтернативою фахівці називають облігації внутрішньої державної позики (ОВДП), які нині розглядаються як найперспективніший варіант для капіталовкладень. Про це заявив економіст Сергій Фурса, пише OBOZ.UA. За його словами, нині у світі спостерігається "виняткова ситуація":

З одного боку, "усі очікують світової фінансової кризи" через мита Трампа.

"Що зазвичай відбувається в такі моменти – навіть якщо криза приходить із США, як у 2008 році? Усі починають тікати у стабільні, надійні активи. І це завжди були американські активи – долар ставав сильнішим, а американські борги купували", – зазначив Фурса.

З іншого боку, американські активи наразі не вважаються стабільними та безпечними для інвестування.

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"Найбільша проблема Трампа – це невизначеність, яку він створив. Наприклад, зараз він атакує Федеральну резервну систему (ФРС. Виконує роль центрального банку США. – Ред.). Незалежність ФРС – це запорука взагалі всього у світовій економіці. Таким чином, Трамп знову підриває довіру як до американського боргу, так і долара", – констатував Фурса.

Чи варто вкладати кошти в біткоїн

При цьому, за словами Фурси, біткоїн не можна вважати надійним інструментом для вкладень. Він наголосив, що цей актив є виключно спекулятивним і, по суті, "не має жодної реальної цінності".

"Це історія на схильність до ризику. Що більше ринки схильні до ризику, то більше людей згодні купити біткоїн. Як тільки на ринках ситуація погана, всі тікають – і в першу чергу, з ризикованих активів", – пояснив експерт.

Яка ситуація з золотом

Водночас, за його словами, через ситуацію з доларом золото продовжує зростати в ціні, досягаючи рекордних рівнів. Як зазначається, разом зі швейцарським франком цей дорогоцінний метал вважається одним із небагатьох справді надійних активів.

"Золото зараз купують через суперневизначеність, яку створює Трамп. Його дії, його заяви відбиваються на економіці, відбиваються на фондовому ринку, відбиваються на курсі долара, відбиваються на впевненості в американській економіці. І в такий момент інвестор розуміє: єдине, куди можна втеки, – це золото. ... Поки що воно виглядає як єдиний актив, вартість якого зростає на тлі невизначеності", – пояснив Фурса.

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У той же час він підкреслив, що передбачити подальший рух цін на золото досить складно, оскільки "воно вже й без того надзвичайно дороге".

Як повідомляло агентство Bloomberg 21 квітня, ціна золота перевищила позначку 3 390 доларів за унцію, тоді як курс долара опустився до мінімального рівня з кінця 2023 року.

"Золото здорожчало до рекордного рівня на тлі чергового послаблення долара США, критики Федеральної резервної системи з боку президента Дональда Трампа. А також постійних побоювань щодо торгової війни", – розповіли аналітики.

У що радять вкладати кошти українцям

Загалом, як вважає Фурса, українцям найдоцільніше інвестувати свої заощадження в облігації внутрішньої державної позики (ОВДП).

Він зазначив, що Національний банк планує протягом року утримувати фіксований курс гривні щодо долара. А прибутковість ОВДП на рівні 16% річних фактично прирівнюється до прибутковості в доларах, що дає змогу частково або повністю нівелювати коливання валютного курсу.

"Ну і традиційна історія – сільгоспземля. Яку фізособи можуть купувати та отримувати ренту, здаючи її в оренду", – підсумував експерт з фінансів.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, у що не варто вкладати гроші українцям у 2025 році.

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