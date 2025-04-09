В России заявили о массированной атаке дронов: есть попадание в военный аэродром в Моздоке (фото)

В ночь на 9 апреля Министерство обороны России заявило о масштабной атаке украинских беспилотников на территорию РФ и временно оккупированном Крымом. По официальной версии, силы ПВО якобы сбили 158 дронов над разными регионами страны.

Согласно информации российского оборонного ведомства, больше всего беспилотников – 67 – были уничтожены в небе над Краснодарским краем. Еще 29 дронов вроде бы сбили в Ростовской области, 15 – в Северной Осетии, 11 – над Воронежской, 10 – над Курской, 5 – над Белгородской областью, 3 – над Крымом. Кроме того, аппараты зафиксировали в воздухе над Пензенской, Саратовской, Орловской областями и Ставропольским краем. Также российские военные отчитываются о семи сбитых дронах над Азовским морем и шести – над Черным. Об этом сообщает Минобороны РФ.

Глава Северной Осетии Сергей Меняйло подтвердил, что в Моздоцком районе уничтожены 15 беспилотников. По его словам, жертв и разрушений нет, но в регионе введен режим "беспилотной опасности". Между тем местные жители сообщили Telegram-каналу Astra, что целью атаки был военный аэродром в Моздоке, с которого взлетают самолеты типа МиГ-31К и Ту, применяемые для ударов по Украине. В соцсетях появились фото с дымом после взрывов. По предварительной геолокации, снимки сделаны неподалеку от районного дворца культуры, примерно в шести километрах от авиабазы.

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Жители Таганрога, Тихорецкой, Славянской-на-Кубани, Крымской, Саратовой и Энгельса также сообщали о взрывах в ночное время. В Пензенской области дроны, как утверждает Astra, атаковали Сердобский район, где расположен арсенал ракетного и артиллерийского вооружения воинской части №58661-90. Этот объект уже терпел удар в октябре 2024 года.

Между тем исполняющий обязанности губернатора Оренбургской области Евгений Солнцев заявил, что беспилотники атаковали и военный аэродром в его регионе, хотя в официальном возведении Минобороны РФ об этой области не упоминалось. По его словам, удар был отбит без жертв и повреждений.

Напомним, дроны атаковали Крым и Краснодарский край РФ.

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