Дрони атакували нафтобазу на Кубані у РФ: зайнялась масштабна пожежа (фото)

У Краснодарському краї Росії внаслідок атаки безпілотників спалахнула пожежа на резервуарі з нібито залишками нафтопродуктів. Гасінням займалися 55 рятувальників і 19 одиниць техніки.

Про це повідомив губернатор регіону Веніамін Кондратьєв у Telegram, зазначивши, що уламки дрона впали на резервуар у станиці Новомінській Канівського району. Пожежа отримала другий рівень складності.

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Гасінням займалися 55 рятувальників і 19 одиниць техніки. Водночас, за даними Astra, атаковано було нафтобазу ТОВ "Албашнафта", і станом на 6:15 ранку за московським часом пожежу ще не вдалося повністю ліквідувати.

Як зазначено на сайті компанії, "Албашнафта" займається виробництвом нафтопродуктів і є єдиним нафтопереробним підприємством у Канівському районі Краснодарського краю.

Нагадаємо, дрони атакували авіазавод у Казані.

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