Дрони атакували енергетичні та паливні обʼєкти у Астраханській та Волгоградській областях: спалахнула масштабна пожежа (відео)

У ніч на 3 лютого безпілотники завдали ударів по паливних і енергетичних об’єктах у Астраханській та Волгоградській областях Росії. Губернатор Астраханської області Ігор Бабушкін заявив, що Збройні сили України намагалися атакувати об’єкти інфраструктури, зокрема ті, що пов’язані з паливом та енергетикою.

За його словами, внаслідок падіння одного з безпілотників сталася пожежа, але постраждалих немає. Хоча чиновник не уточнив, який саме об’єкт було пошкоджено, пов’язаний із російськими спецслужбами Telegram-канал Baza повідомив, що удар був завданий по газопереробному заводу поблизу Астрахані. Через загрозу атак "Росавіація" тимчасово зупинила польоти в аеропортах Астрахані, Казані, Нижньокамська, Саратова, Ульяновська, Владикавказа, Грозного та Махачкали. Обмеження також були запроваджені в аеропорту Волгограда, де водночас зафіксували вибухи на нафтопереробному заводі та перебої з електропостачанням. Про це пише Reuters.

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Очільник Центру протидії дезінформації при РНБО України Андрій Коваленко зазначив, що удари по російських НПЗ спрямовані на зупинку виробництва пального, яке використовується для забезпечення російської армії. Він наголосив, що Волгоградський нафтопереробний завод має припинити виробництво бензину, дизельного пального, мазуту та авіаційного пального, які йдуть на потреби військових.

Міністерство оборони Росії заявило, що за ніч їхні сили ППО нібито знищили 70 українських безпілотників, зокрема 25 над Волгоградською областю, 27 – над Ростовською та 7 – над Астраханською.

Волгоградський НПЗ, який став однією з цілей атак, є одним із найбільших у Росії та має потужність переробки близько 14 мільйонів тонн нафти на рік.

Нагадаємо, дрони атакували авіазавод у Казані.

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