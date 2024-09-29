Росія масовано обстріляла Запоріжжя КАБами: є руйнування та поранені (фото)

Вранці 29 вересня російські загарбники здійснили масований удар по житлових кварталах Запоріжжя. Внаслідок атаки була пошкоджена частина багатоповерхового будинку, постраждали шестеро осіб.

Про це повідомив міський голова Іван Федоров.

Пізніше Федоров зазначив, що окупанти атакували місто понад 10 КАБами. Через це у Шевченківському, Комунарському та Олександрівському районах є руйнування.

Було знищено одну багатоповерхівку та не менше 15 приватних будинків. Двох постраждалих доставлено до лікарні. Станом на 8:55 у Запоріжжі відомо про шістьох постраждалих. Під завалами можуть бути люди.

Нагадаємо, 28 вересня армія рф двічі атакувала лікарню у Сумах. В результаті цього загинуло 10 людей.

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