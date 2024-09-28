Армія рф двічі атакувала лікарню у Сумах: загинуло 6 людей (фото)

28 вересня російська армія двічі атакувала Шахедами заклад охорони здоров’я в обласному центрі. В результаті цього загинуло шестеро людей.

Про це повідомляє Сумська ОВА, Повітряні сили, глава МВС Ігор Клименко.

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За даними влади, є постраждалі. Внаслідок першого обстрілу загинула 1 людина, було зруйновано перекриття декількох поверхів лікарні. Розпочалася евакуація пацієнтів та персоналу.

Для допомоги людям на місце обстрілу прибули рятувальники та поліцейські. Під час евакуації хворих, ворог знову завдав удару.

Наразі відомо про 7 загиблих, серед яких поліцейський та 12 поранених.

Наслідки атаки на Суми. Джерело: Суспільне

Нагадаємо, 22 вересня росія атакувала Запоріжжя шістьма КАБами.

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