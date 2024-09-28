Армия РФ дважды атаковала больницу в Сумах: погибли 6 человек (фото)

28 сентября российская армия дважды атаковала Шахедами заведение здравоохранения в областном центре. В результате этого погибли шесть человек.

Об этом сообщает Сумская ОВА, Воздушные силы, глава МВД Игорь Клименко.

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По данным властей, есть пострадавшие. В результате первого обстрела погиб 1 человек, было разрушено перекрытие нескольких этажей больницы. Началась эвакуация пациентов и персонала.

Для помощи людям на место обстрела прибыли спасатели и полицейские. Во время эвакуации больных, враг снова нанес удар.

Сейчас известно о семи погибших, среди которых полицейский и 12 раненых.

Последствия атаки на Сумы. Источник: Общественное

Напомним, 22 сентября россия атаковала Запорожье шестью КАБами.

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