Россия массированно обстреляла Запорожье КАБами: есть разрушения и раненые (фото)

Утром 29 сентября российские захватчики осуществили массированный удар по жилым кварталам Запорожья. В результате атаки была повреждена часть многоэтажного дома, пострадали шесть человек.

Об этом сообщил городской голова Иван Федоров.

Позже Федоров отметил, что оккупанты атаковали город более 10 КАБами. Из-за этого в Шевченковском, Коммунарском и Александровском районах есть разрушения.

Была уничтожена одна многоэтажка и не менее 15 частных домов. Двое пострадавших доставлены в больницу. По состоянию на 8:55 в Запорожье известно о шести пострадавших. Под завалами могут быть люди.

Напомним, 28 сентября армия РФ дважды атаковала больницу в Сумах. В результате этого погибли 10 человек.

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