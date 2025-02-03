Дроны атаковали энергетические и топливные объекты в Астраханской и Волгоградской областях: загорелся масштабный пожар (видео)

В ночь на 3 февраля беспилотники нанесли удары по топливным и энергетическим объектам в Астраханской и Волгоградской областях России. Губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин заявил, что Вооруженные силы Украины пытались атаковать объекты инфраструктуры, в том числе связанные с топливом и энергетикой.

По его словам, в результате падения одного из беспилотников произошел пожар, но пострадавших нет. Хотя чиновник не уточнил, какой именно объект был поврежден, связанный с российскими спецслужбами Telegram-канал Baza сообщил, что удар был нанесен по газоперерабатывающему заводу вблизи Астрахани. Из-за угрозы атак "Росавиация" временно остановила полеты в аэропортах Астрахани, Казани, Нижнекамска, Саратова, Ульяновска, Владикавказа, Грозного и Махачкалы. Ограничения также были введены в аэропорту Волгограда, где зафиксировали взрывы на нефтеперерабатывающем заводе и перебои с электроснабжением. Об этом пишет Reuters.

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Глава Центра противодействия дезинформации при СНБО Украины Андрей Коваленко отметил, что удары по российским НПЗ направлены на остановку производства горючего, используемого для обеспечения российской армии. Он подчеркнул, что Волгоградский нефтеперерабатывающий завод должен прекратить производство бензина, дизельного горючего, мазута и авиационного горючего, идущих на нужды военных.

Министерство обороны России заявило, что за ночь их силы ПВО якобы уничтожили 70 украинских беспилотников, в том числе 25 над Волгоградской областью, 27 – над Ростовской и 7 – над Астраханской.

Волгоградский НПЗ, ставший одной из целей атак, является одной из самых больших в России и имеет мощность переработки около 14 миллионов тонн нефти в год.

Напомним, дроны атаковали авиазавод в Казани.

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