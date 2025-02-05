Дроны атаковали нефтебазу на Кубани в РФ: загорелся масштабный пожар (фото)

В Краснодарском крае России в результате атаки беспилотников вспыхнул пожар на резервуаре с якобы остатками нефтепродуктов. Тушением занимались 55 спасателей и 19 единиц техники.

Об этом сообщил губернатор региона Вениамин Кондратьев в Telegram, отметив, что обломки дрона упали на резервуар у станицы Новоминского Каневского района. Пожар получил второй уровень сложности.

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Тушением занимались 55 спасателей и 19 единиц техники. В то же время, по данным Astra, атакована была нефтебаза ООО "Албашнефть", и по состоянию на 6:15 утра по московскому времени пожар еще не удалось полностью ликвидировать.

Как отмечается на сайте компании, "Албашнефть" занимается производством нефтепродуктов и является единственным нефтеперерабатывающим предприятием в Каневском районе Краснодарского края.

Напомним, дроны атаковали авиазавод в Казани.

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