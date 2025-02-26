Дрони атакували Крим та Краснодарський край РФ: зайнялись потужні пожежі

У ніч на 26 лютого в Краснодарському краї та інших регіонах Росії пролунали вибухи. Міністерство оборони РФ заявило про знищення 128 безпілотників.

За даними відомства, найбільше дронів – 83 – збили над Краснодарським краєм. У соцмережах почали з’являтися відео від місцевих жителів.

Як повідомляє Telegram-канал Astra, безпілотники атакували морський порт у Туапсе, спричинивши пошкодження трьох житлових будинків. Постраждалих немає. Вибухи також зафіксували в небі над Анапою, де, ймовірно, працювала російська ППО. Через загрозу в аеропорту Сочі тимчасово припинили прийом і відправлення рейсів, запровадивши план "Килим".

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Крім того, за даними Міноборони РФ, 30 безпілотників збили над окупованим Кримом, 8 – над Азовським морем, 5 – над Чорним морем, а також по одному в Брянській і Курській областях.

Нагадаємо, раніше дрони атакували аеродром у російському Приморсько-Ахтарську, звідки запускають "шахеди" по Україні.

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