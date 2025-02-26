Дроны атаковали Крым и Краснодарский край РФ: загорелись мощные пожары

В ночь на 26 февраля в Краснодарском крае и других регионах России раздались взрывы. Министерство обороны РФ заявило об уничтожении 128 беспилотников.

По данным ведомства, больше всего дронов – 83 – сбили над Краснодарским краем. В соцсетях стали появляться видео от местных жителей.

Как сообщает Telegram-канал Astra, беспилотники атаковали морской порт в Туапсе, причинив повреждение трех жилых домов. Пострадавших нет. Взрывы также зафиксировали в небе над Анапой, где, вероятно, работала российская ПВО. Из-за угрозы в аэропорту Сочи временно прекратили прием и отправку рейсов, введя план "Ковёр".

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Кроме того, по данным Минобороны РФ, 30 беспилотников сбили над оккупированным Крымом, 8 – над Азовским морем, 5 – над Черным морем, а также по одному в Брянской и Курской областях.

Напомним, ранее дроны атаковали аэродром в российском Приморско-Ахтарске, откуда запускают "шахеды" по Украине.

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