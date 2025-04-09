У Росії заявили про масовану атаку дронів: є влучання у військовий аеродром у Моздоку (фото)

У ніч на 9 квітня Міністерство оборони Росії заявило про масштабну атаку українських безпілотників на територію РФ та тимчасово окупований Крим. За офіційною версією, сили ППО нібито збили 158 дронів над різними регіонами країни.

Згідно з інформацією російського оборонного відомства, найбільше безпілотників – 67 – було знищено в небі над Краснодарським краєм. Ще 29 дронів начебто збили в Ростовській області, 15 – у Північній Осетії, 11 – над Воронезькою, 10 – над Курською, 5 – над Бєлгородською областю, 3 – над Кримом. Крім того, поодинокі апарати зафіксували в повітрі над Пензенською, Саратовською, Орловською областями та Ставропольським краєм. Також російські військові звітують про сім збитих дронів над Азовським морем і шість – над Чорним. Про це повідомляє Міноборони РФ.

Голова Північної Осетії Сергій Мєняйло підтвердив, що в Моздоцькому районі знищено 15 безпілотників. За його словами, жертв і руйнувань немає, але в регіоні запроваджено режим "безпілотної небезпеки". Водночас місцеві мешканці повідомили Telegram-каналу Astra, що ціллю атаки був військовий аеродром у Моздоку, з якого злітають літаки типу МіГ-31К та Ту, що застосовуються для ударів по Україні. У соцмережах з’явилися фото з димом після вибухів. За попередньою геолокацією, знімки зроблені неподалік районного палацу культури, приблизно за шість кілометрів від авіабази.

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Жителі Таганрога, Тихорецька, Слов’янська-на-Кубані, Кримська, Саратова та Енгельса також повідомляли про вибухи в нічний час. У Пензенській області дрони, як стверджує Astra, атакували Сердобський район, де розміщений арсенал ракетного й артилерійського озброєння військової частини №58661-90. Цей об'єкт вже зазнавав удару в жовтні 2024 року.

Тим часом виконувач обов’язків губернатора Оренбурзької області Євген Солнцев заявив, що безпілотники атакували і військовий аеродром у його регіоні, хоча в офіційному зведенні Міноборони РФ про цю область не згадувалося. За його словами, удар було відбито без жертв і пошкоджень.

Нагадаємо, дрони атакували Крим та Краснодарський край РФ.

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