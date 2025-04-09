Сколько лет украинцам разных профессий нужно работать, чтобы приобрести собственную квартиру в Киеве

Покупка однокомнатной квартиры в Киеве в 2025 году остается недостижимой целью для многих украинцев. Причина не в отсутствии желания, а в том, что уровень доходов не успевает за стремительным ростом цен на недвижимость.

Как свидетельствуют данные платформы ЛУН, в апреле 2025 года средняя цена однокомнатной квартиры на вторичном рынке столицы достигла 63 тысячи долларов, что эквивалентно более 2,5 миллионам гривен.

Если молодой специалист решит ежемесячно откладывать половину своей зарплаты, путь к желанной квартире может затянуться на десятилетие. В некоторых областях – даже на большую часть трудовой жизни.

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Сколько времени нужно работать, чтобы накопить на жилье?

Маркетологу придется собирать средства 11 лет и 8 месяцев, откладывая 18 750 грн. в месяц из средней зарплаты в 37 500 грн.

придется собирать средства 11 лет и 8 месяцев, откладывая 18 750 грн. в месяц из средней зарплаты в 37 500 грн. Логисты и водители смогут приобрести квартиру через 12 лет и полгода, если ежемесячно будут экономить 17500 грн.

и смогут приобрести квартиру через 12 лет и полгода, если ежемесячно будут экономить 17500 грн. Рекрутеру понадобится 13 лет и 3 месяца при накоплении 16 250 грн ежемесячно.

Бухгалтеры , SMM-специалисты, мастера маникюра и повара смогут собрать нужную сумму за 14 лет и полгода, откладывая примерно 15 000 грн в месяц.

, смогут собрать нужную сумму за 14 лет и полгода, откладывая примерно 15 000 грн в месяц. Грузчики , продавцы-консультанты и медицинские сестры будут накапливать на квартиру 19 лет и 6 месяцев, имея возможность откладывать чуть более 11 000 грн ежемесячно.

, и будут накапливать на квартиру 19 лет и 6 месяцев, имея возможность откладывать чуть более 11 000 грн ежемесячно. А вот кассиры содержат "антирекорд": даже при условии ежемесячного сбережения в 10 500 грн придется откладывать 21 год и 2 месяца - фактически четверть жизни.

Можно ли ускорить накопление на собственное жилье?

Собрать полную сумму только с одной зарплаты – задача не из простых, особенно если учитывать инфляционные процессы, расходы на аренду жилья и оплату коммунальных услуг.

Ситуацию еще больше усложняют условия военного положения, удорожание основных товаров и нестабильность на рынке труда. Но несмотря на это, у украинцев все же есть несколько возможных путей в свою квартиру.

Ипотека . В 2025 году действуют программы с государственной поддержкой, в частности "єОселя", предоставляющие возможность отдельным категориям граждан оформить жилье под 3–7% годовых.

. В 2025 году действуют программы с государственной поддержкой, в частности "єОселя", предоставляющие возможность отдельным категориям граждан оформить жилье под 3–7% годовых. Финансовая поддержка от семьи или партнера. Для многих именно такая помощь становится первым реальным шагом в покупке собственной недвижимости.

Для многих именно такая помощь становится первым реальным шагом в покупке собственной недвижимости. Подработка или фриланс . Дополнительный доход дает шанс заметно сократить период накопления – иногда даже на несколько лет.

. Дополнительный доход дает шанс заметно сократить период накопления – иногда даже на несколько лет. Переезд. Отказ от идеи жить в столице открывает возможность купить квартиру в пригороде или другом городе по более низкой цене.

Ранее мы рассказывали, какое жилье пользуется наибольшим спросом в 2025 году.

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