Мобілізація-2025: яка категорія військовозобовʼязаних може оформити відстрочку у Резерв+
Міністерство соціальної політики повідомляє, що люди з інвалідністю, дані яких внесені до Єдиної інформаційної системи соціальної сфери (ЄІССС), тепер мають можливість оформити онлайн-відстрочку в додатку Резерв+. Раніше ця послуга була доступна лише людям з інвалідністю, які мали актуальне пенсійне посвідчення, підтверджуюче отримання пенсії по інвалідності.
Зараз сервіс став доступним ширшій категорії користувачів завдяки співпраці з Мінсоцполітики, яке передає дані про осіб з інвалідністю. Про це пише nv.ua.
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Як оформити онлайн-відстрочку
- Авторизуйтеся у додатку Резерв+ та натисніть на три крапки на головному екрані.
- Виберіть пункт "Подати запит на відстрочку" та категорію "Людина з інвалідністю".
- Подайте запит та дочекайтеся повідомлення про результат.
Якщо даних у реєстрі немає
Якщо ви вже отримували будь-який вид соціальної підтримки, ваші дані мають бути в ЄІССС. Перевірити їх можна в особистому кабінеті на Соціальному порталі Мінсоцполітики. Авторизуйтеся через КЕП, BankID або Дія.Підпис та переконайтеся в наявності інформації про встановлену інвалідність.
Якщо інвалідність встановлена після 01.01.2025 року на підставі рішення експертної команди (ЕКОПФО), але дані відсутні, перевірте правильність інформації в рішенні експертної команди.
У випадку, якщо інвалідність встановлена до 01.01.2025 року, але дані відсутні або некоректні, подайте заяву на первинну реєстрацію через Електронний кабінет особи з інвалідністю, додавши скан-копію відповідного документа, виданого МСЕК. Також можна звернутися до найближчого підрозділу соціального захисту з оригіналом документа.
Для тих, хто не отримував соцпідтримку
Якщо ви раніше не отримували соціальної допомоги, ви також можете подати заяву на первинну реєстрацію через Електронний кабінет особи з інвалідністю, прикріпивши скан-копії необхідних документів.
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