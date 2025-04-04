Мобілізація-2025: яка категорія військовозобовʼязаних може оформити відстрочку у Резерв+

Міністерство соціальної політики повідомляє, що люди з інвалідністю, дані яких внесені до Єдиної інформаційної системи соціальної сфери (ЄІССС), тепер мають можливість оформити онлайн-відстрочку в додатку Резерв+. Раніше ця послуга була доступна лише людям з інвалідністю, які мали актуальне пенсійне посвідчення, підтверджуюче отримання пенсії по інвалідності.

Зараз сервіс став доступним ширшій категорії користувачів завдяки співпраці з Мінсоцполітики, яке передає дані про осіб з інвалідністю. Про це пише nv.ua.

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Як оформити онлайн-відстрочку

Авторизуйтеся у додатку Резерв+ та натисніть на три крапки на головному екрані. Виберіть пункт "Подати запит на відстрочку" та категорію "Людина з інвалідністю". Подайте запит та дочекайтеся повідомлення про результат.

Якщо даних у реєстрі немає

Якщо ви вже отримували будь-який вид соціальної підтримки, ваші дані мають бути в ЄІССС. Перевірити їх можна в особистому кабінеті на Соціальному порталі Мінсоцполітики. Авторизуйтеся через КЕП, BankID або Дія.Підпис та переконайтеся в наявності інформації про встановлену інвалідність.

Якщо інвалідність встановлена після 01.01.2025 року на підставі рішення експертної команди (ЕКОПФО), але дані відсутні, перевірте правильність інформації в рішенні експертної команди.

У випадку, якщо інвалідність встановлена до 01.01.2025 року, але дані відсутні або некоректні, подайте заяву на первинну реєстрацію через Електронний кабінет особи з інвалідністю, додавши скан-копію відповідного документа, виданого МСЕК. Також можна звернутися до найближчого підрозділу соціального захисту з оригіналом документа.

Для тих, хто не отримував соцпідтримку

Якщо ви раніше не отримували соціальної допомоги, ви також можете подати заяву на первинну реєстрацію через Електронний кабінет особи з інвалідністю, прикріпивши скан-копії необхідних документів.

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