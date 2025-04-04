Мобилизация-2025: какая категория военнообязанных может оформить отсрочку в Резерв+

Министерство социальной политики сообщает, что люди с инвалидностью, данные которых внесены в Единую информационную систему социальной сферы (ЕИССС), теперь имеют возможность оформить онлайн-отсрочку в приложении Резерв+. Ранее эта услуга была доступна только людям с инвалидностью, у которых было актуальное пенсионное удостоверение, подтверждающее получение пенсии по инвалидности.

Сейчас сервис стал доступен более широкой категории пользователей благодаря сотрудничеству с Минсоцполитики, которое передает данные о лицах с инвалидностью. Об этом пишет nv.ua.

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Как оформить онлайн-отсрочку

Авторизуйтесь в приложении Резерв+ и нажмите на три точки на главном экране. Выберите пункт "Подать запрос на отсрочку" и категорию "Человек с инвалидностью". Подайте запрос и дождитесь сообщения о результате.

Если данных в реестре нет

Если вы уже получали какой-либо вид социальной поддержки, ваши данные должны быть в ЕИССС. Проверить их можно в личном кабинете Социального портала Минсоцполитики. Авторизируйтесь через КЭП, BankID или Действие. Подпись и убедитесь в наличии информации об установленной инвалидности.

Если инвалидность установлена после 01.01.2025 г. на основании решения экспертной команды (ЭКОФФО), но данные отсутствуют, проверьте правильность информации в решении экспертной команды.

В случае, если инвалидность установлена до 01.01.2025 г., но данные отсутствуют или некорректны, подайте заявление на первичную регистрацию через Электронный кабинет лица с инвалидностью, добавив скан-копию соответствующего документа, выданного МСЭК. Также можно обратиться в ближайшее подразделение по социальной защите с оригиналом документа.

Для тех, кто не получал соцподдержку

Если вы ранее не получали социальной помощи, вы также можете подать заявление на первоначальную регистрацию через электронный кабинет лица с инвалидностью, прикрепив сканкопии необходимых документов.

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