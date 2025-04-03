Розмитнення авто у 2025 році: які пільги діють та хто може зекономити кошти

Українці, незважаючи на війну, продовжують активно ввозити автомобілі з-за кордону. Частина цих транспортних засобів спрямовується на потреби фронту, тоді як інші призначаються для особистого користування.

Однак, щоб законно експлуатувати таке авто в Україні, необхідно пройти процес митного оформлення, що передбачає сплату мита, акцизу та податку на додану вартість. У 2025 році кількість пільг зменшилася, але деякі з них все ще діють, повідомляє "Авто24".

Легкові електромобілі

До кінця 2025 року електромобілі звільнені від сплати мита, акцизу та ПДВ. Окрім цього, при їх першій реєстрації не потрібно вносити платіж до Пенсійного фонду, який зазвичай складає 3–5% від вартості авто. Завдяки цьому покупка електрокарів в Україні є максимально вигідною, оскільки розмитнення не потребує жодних витрат.

Електричні вантажні авто

Пільги діють і для вантажних електромобілів. Якщо транспортний засіб вироблений у Європі та має сертифікат EUR.1, мито не сплачується. Це дає можливість бізнесу зменшити витрати на оновлення автопарку та сприяє розвитку екологічного транспорту.

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Авто для ЗСУ та гуманітарної допомоги

Автомобілі, що передаються на потреби Збройних Сил або для гуманітарної допомоги, звільнені від сплати будь-яких митних зборів. Основна вимога – офіційне підтвердження передачі транспорту військовим підрозділам чи бійцям. Процес оформлення потребує ретельного юридичного супроводу, проте податкове навантаження відсутнє.

Ретро-автомобілі

Авто, яким понад 50 років, можна імпортувати без сплати мита, проте виключно як культурну цінність. Вони не підлягають реєстрації для повсякденного використання на дорогах, але ця пільга доступна для музеїв і колекціонерів.

Переїзд на постійне місце проживання

Громадяни, які повертаються до України на постійне проживання, можуть безмитно ввезти один особистий автомобіль. Для цього потрібно відповідати таким вимогам: бути старше 18 років, володіти транспортним засобом не менше року та здійснити його ввезення протягом шести місяців після отримання статусу ПМП.

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Пільги для авто з країн ЄС

Автомобілі з Євросоюзу, як і раніше, можна розмитнити за пільговими тарифами або навіть без сплати мита, якщо є сертифікат EUR.1. Це дозволяє значно скоротити витрати, оскільки стандартне мито в розмірі 10% може бути повністю скасоване.

Як щодо пільг для військовослужбовців?

Наразі в парламенті розглядаються законопроєкти, що передбачають спрощене розмитнення для військових, зокрема для тих, хто зазнав поранень і отримав інвалідність. Однак жоден із них поки що не набув чинності. У разі ухвалення закону інформацію оприлюднять офіційно.

Яка ситуація з автомобілями на єврономерах?

Транспортні засоби з іноземною реєстрацією, які були ввезені з порушенням встановлених строків транзиту, залишаються під загрозою штрафних санкцій до 170 000 грн. Для їхньої легалізації необхідно виїхати за межі України та повторно ввезти авто відповідно до чинного законодавства. Однак через воєнний стан та обмеження на виїзд для чоловіків, виконання цієї процедури є доволі складним.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, що в Україні з'явилися нові автомобільні номери.

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