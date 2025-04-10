'Весна з характером': синоптики попереджають українців про травневі погодні несподіванки

Хоча українці очікують на стабільне весняне потепління, травень 2025 року може принести розчарування. Прогноз вказує на прохолодну та вологу погоду, хоча нічних заморозків більше не буде.

Як повідомляє OBOZ.UA, перша декада місяця не потішить температурою – буде відносно тепло, але з регулярними опадами. Покращення варто чекати ближче до середини місяця: температура поступово піде вгору, дощів стане менше, хоча короткочасні опади ще ймовірні.

Про це розповів народний синоптик Володимир Деркач, який понад два десятиліття складає прогнози на основі народних спостережень. Останні дні весни знову принесуть погіршення погоди – температура знизиться, посилиться вітер, підвищиться вологість. Літньої спеки поки що не буде, але наприкінці травня можливе повернення м’якого тепла.

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За словами Деркача, цьогорічна весна поводиться досить нестабільно. Теплі дні будуть, але короткочасні, а переважаючі західні вітри принесуть похолодання та підвищену вологість. Попри все, синоптик запевняє: травень обійдеться без заморозків уночі. Загалом весна буде типовою з точки зору температур, але з незначною кількістю опадів. Тренди глобального потепління суттєво не вплинуть на погоду цієї весни.

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