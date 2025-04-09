Сніг, сильний дощ, вітер та мороз до 4 градусів: прогноз погоди в Україні на 10 квітня

У четвер, 10 квітня, чергові атмосферні фронти принесуть до України хвилю похолодання, опади у вигляді снігу, сильний вітер та короткочасні хуртовини. У східних регіонах і на території Дніпропетровської області прогнозуються дощі з переходом у мокрий сніг.

Ніч із середи на четвер супроводжуватиметься заморозками: температура повітря опуститься до 0…-4 °C. Про це повідомила синоптикиня Наталка Діденко.

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Удень стовпчики термометрів покажуть:

на півночі: +1…+4 °C,

на заході: +3…+7 °C,

у центральних областях: +2…+6 °C,

на Дніпропетровщині: +5…+8 °C,

на півдні: +5…+9 °C (на Одещині – трохи прохолодніше, +4…+6 °C),

у східних регіонах: +5…+10 °C.

Вітер переважатиме північного напрямку, однак у східних областях – південно-західний. Можливі пориви до 15–20 м/с, що подекуди сягатимуть штормових значень.

У столиці 10 квітня очікується сніг та мокрий сніг, місцями на дорогах буде слизько. Вітер зміниться з південно-західного на північний і буде поривчастим. У нічні години температура опуститься до 0…-2 °C, вдень – від +1 до +3 °C.

За прогнозами Наталки Діденко, суттєве потепління розпочнеться з Вербної неділі, яка цьогоріч припадає на 13 квітня.

Раніше ми розповідали, що після потепління прийде раптовий холодний фронт у Київ.

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