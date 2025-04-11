У Британії думають про можливість розміщення військ в Україні на п’ять років - The Telegraph

Велика Британія розглядає можливість розміщення своїх військових в Україні на термін до п’яти років у межах планів, що зараз обговорюються з міжнародними союзниками. Метою цього кроку є підтримка у підготовці та відновленні українських збройних сил з тим, щоб у майбутньому ускладнити для Росії можливість нового вторгнення.

Ідея виникла під час дискусій між Лондоном і Парижем щодо створення так званої "коаліції рішучих". Про це пише The Telegraph.

Обговорюються різні варіанти присутності європейських військ в Україні. Один із можливих сценаріїв передбачає відправлення військових під керівництвом європейських країн з метою стримування Москви від зриву потенційного мирного врегулювання та забезпечення оперативного перепочинку для українських військових.

Французькі аналітики вважають, що президент Росії Володимир Путін навряд чи наважиться атакувати західні сили на території України, з огляду на обмежені здобутки російської армії на фронті.

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Передбачається, що такі "сили стабілізації" під проводом Франції та Великої Британії також братимуть участь у захисті повітряного і морського простору України. Основна ж мета залишається незмінною — якнайшвидше надати допомогу у підготовці та модернізації ЗСУ для протидії потенційній ескалації з боку Росії.

Як зазначає The Telegraph, подальше виведення іноземного контингенту планується поступово, з остаточним завершенням місії орієнтовно через п’ять років.

Після зустрічі представників 30 країн міністр оборони Великої Британії Джон Гілі утримався від оприлюднення подробиць, наголосивши, що зайва відкритість може лише зіграти на руку Путіну.

Нагадаємо, Німеччина більше не прийматиме біженців.

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