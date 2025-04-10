Німеччина більше не прийматиме біженців: що слід знати українцям

Німеччина припиняє участь у програмі переселення біженців, яку координує ООН, і не планує запуск нових федеральних ініціатив у цій сфері. Водночас слід розуміти, що це рішення не стосується громадян України. У межах Євросоюзу українці користуються статусом "тимчасового захисту", а не мають офіційного статусу біженців, тому програма переселення ООН на них не поширюється. Однак питання щодо подальшого правового статусу українців ще перебуває на розгляді в ЄС.

Міністерство внутрішніх справ Німеччини вже ухвалило попереднє рішення щодо програми для біженців, повідомляє Reuters. Згідно з даними агентства, це оголошення може бути пов’язане зі зміною уряду: "Новий коаліційний уряд, який готується до вступу на посаду, ймовірно, обмежить імміграцію".

Скасування програми найбільше торкнеться мігрантів, які прибувають до Німеччини з таких країн, як Туреччина, Єгипет, Йорданія, Кенія, а також із Лівії транзитом через Руанду. Водночас для тих, чий процес переселення вже розпочався, жодних змін не передбачено. Повідомляється, що впродовж 2024 року за програмою ООН до ФРН приїхали 4711 осіб — це менше половини із загальної квоти в 13 тисяч біженців, яку Німеччина зобов’язалась прийняти у 2024–2025 роках за домовленістю з Єврокомісією.

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Єдина активна програма підтримки біженців у Німеччині наразі реалізується під егідою ООН. За інформацією агентства, німецький уряд не планує впроваджувати нові подібні ініціативи найближчим часом.

Водночас нещодавно представники уряду Німеччини зазначили, що у разі встановлення режиму припинення вогню у війні між Росією та Україною, на рівні Європейського Союзу буде розглянуто питання щодо подальшого статусу українських біженців. Проте поки що це питання не вважається першочерговим.

"Ми ще досить далекі від припинення вогню... У разі, якщо воно настане, це (статус біженців з України. – ред.) буде обговорюватися на рівні міністрів внутрішніх справ ЄС – яка ситуація, які можливості для повернення, як швидко це можливо. І це залежить від того, щоб більше не було загрози для життя і здоров'я людей від цієї війни. Це першочергова умова", – зазначив представник МВС ФРН Максиміліан Каль.

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Станом на березень 2025 року в країнах Європейського Союзу було офіційно зареєстровано 4,2 мільйона українців, які були змушені залишити свої домівки через війну — такі дані наводить Євростат. У Німеччині, згідно з інформацією за лютий 2025 року, мешкало понад 1,2 мільйона українських біженців.

Німецький уряд надає фінансову допомогу цій категорії осіб: дорослі отримують щомісячну виплату у розмірі понад 500 євро, а на кожну дитину держава виділяє від 300 до 400 євро, залежно від віку дитини.

Українським громадянам загалом надано статус тимчасового захисту з можливістю легального працевлаштування відповідно до чинної директиви, термін дії якої продовжено до 4 березня 2026 року. Як зазначив представник Європейської комісії Маркус Ламмерт, на даний момент остаточне рішення щодо подальшого статусу українських біженців ще не прийнято. За його словами, наразі розглядаються кілька можливих сценаріїв.

Нагадаємо, раніше Шмигаль заявив, що Україна планує повертати біженців з Німеччини.

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