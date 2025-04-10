Можливе погіршення самопочуття: прогноз магнітних бур на 11 квітня

Магнітні бурі можуть впливати на атмосферний тиск, тому у дні підвищеної сонячної активності деякі люди скаржаться на головний біль, втому чи роздратованість. Найближчими днями в Україні очікується помірна геомагнітна активність. Показник К-індексу, що відображає силу магнітних коливань, залишатиметься на рівні 4 — це середній рівень активності, який, втім, може викликати дискомфорт у метеочутливих людей.

Так, у п’ятницю 11 квітня — спостерігатиметься стабільний жовтий рівень активності, без різких коливань. Водночас синоптики наголошують: прогнози можуть змінюватись, оскільки оновлюються кожні три години. Про це повідомляє Центр прогнозування космічної погоди (SWPC) NOAA.

Магнітні бурі виникають унаслідок сонячних спалахів і викидів енергії, що складається із заряджених частинок. Коли ці частинки досягають магнітного поля Землі, виникають збурення, які і називають бурями. Їх інтенсивність оцінюється за К-індексом: незначними вважаються значення до 4, тоді як при рівні 5 і вище мова вже йде про сильні бурі, які можуть впливати не лише на самопочуття, а й на роботу зв’язку, супутників і техніки.

Серед найпоширеніших симптомів у дні підвищеної активності — головний біль, дратівливість, безсоння, млявість і стрибки тиску. Хоча спеціальних препаратів для нейтралізації впливу магнітних бур не існує, дотримання простих порад може суттєво полегшити стан.

Читайте також: Потужна магнітна буря накриє Землю з піком у 8 балів: скільки днів триватиме шторм

Зокрема, фахівці радять підтримувати здоровий режим сну, уникати стресів і перенавантаження, харчуватись збалансовано, виключивши алкоголь, жирну та солону їжу. Корисними будуть прогулянки на свіжому повітрі, контрастний душ вранці або тепла ванна ввечері. За можливості — варто відпочити за містом, але уникаючи прямого сонячного проміння. Людям із хронічними хворобами варто мати під рукою необхідні ліки та уникати зайвих навантажень.

Своєчасне реагування на зміни погоди та сонячної активності допоможе краще пережити періоди магнітної нестабільності.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, що насувається магнітна буря червоного рівня.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Telegram-канал!