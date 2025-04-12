РФ здійснила атаку шахедами на Київ: в місті пожежі та є постраждалі (фото)

У ніч на 12 квітня в Києві працювали сили ППО. В результаті чергової атаки з боку РФ спалахнули пожежі в Святошинському й Дарницькому районах. Постраждали двоє осіб.

Про це пише UAportal з посиланням на мера столиці Віталія Кличка. "У столиці працюють сили ППО. Перебувайте в укриттях!", – писав він у своєму Telegram.

Як повідомив міський голова, у Святошинському районі загорілися нежитлові будівлі, а в Дарницькому спалахнула пожежа в приватному житловому будинку.

Наслідки атаки ворожих БПЛА на Київ. Джерело: ДСНС

Пізніше Кличко повідомив про двох постраждалих у Святошинському районі.

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О 06:46 у ДСНС розповіли про наслідки російської атаки у Святошинському районі міста.

Наслідки атаки ворожих БПЛА на Київ. Джерело: ДСНС

"За однією з адрес сталося загоряння в складській одноповерховій будівлі на площі 1500 кв. м, пожежу локалізовано о 06:22.

За іншою адресою – пожежа у 2-х складських будівлях на площі 1000 та 150 кв. м з частковою руйнацією, на території промислового підприємства. Роботи по локалізації загоряння тривають", – зазначили рятувальники.

Наслідки атаки ворожих БПЛА на Київ. Джерело: ДСНС

Станом на 07:00 вогонь у Святошинському районі вдалося локалізувати, інформують у ДСНС. Наразі рятувальники продовжують працювати над ліквідацією наслідків.

Удень 10 квітня російські війська атакували Дніпро та Житомирщину. На місці виникли значні руйнування. Спочатку повідомлялося про трьох постраждалих, однак із часом кількість поранених зросла.

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