Російська армія атакувала Дніпро та Житомирщину: є загиблий та поранені (фото)

Удень 10 квітня російські війська завдали ракетного удару по Дніпру, внаслідок чого в місті спалахнула велика пожежа. Удар прийшовся по цивільному об’єкту. На місці виникли значні руйнування. Спочатку повідомлялося про трьох постраждалих, однак із часом кількість поранених зросла.

Близько 16:50 стало відомо про загибель 42-річного чоловіка. Пізніше в лікарнях перебували двоє постраждалих — 55-річна жінка та 52-річний чоловік — у стані середньої тяжкості. Згодом кількість поранених збільшилась до п’яти, одна з жінок перебувала у важкому стані. До гасіння пожежі були залучені понад 120 рятувальників і 32 одиниці техніки. Про це повідомляє глава Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

Станом на 21:00 кількість постраждалих зросла до восьми. Троє з них отримують амбулаторну допомогу, решта госпіталізовані. Вранці 11 квітня рятувальники ліквідували пожежу, що вирувала після влучання, а загальна кількість постраждалих сягнула дев’яти осіб.

Директор компанії Biosphere Corporation Андрій Здесенко повідомив, що ракета влучила безпосередньо по їхніх складах у Дніпрі. Компанія займається виробництвом товарів побутового призначення, таких як підгузки, вологі серветки, фольга, чай та пергамент. За словами Здесенка, внаслідок атаки загинув один зі співробітників компанії.

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Того ж вечора, 10 квітня, удару зазнав і Житомирський район — російський безпілотник влучив у багатоповерховий житловий будинок. За даними ДСНС, загинула одна людина, ще п’ятеро отримали поранення, серед них — дитина 2011 року народження. Усі постраждалі госпіталізовані. Пошкоджень зазнали щонайменше п’ять будинків, в одному з яких виникла пожежа. Її вдалося загасити, і зараз триває ліквідація наслідків обстрілу. На місці працюють рятувальники, медики та психологи, а також розгорнуто пункт обігріву для допомоги мешканцям.

Нагадаємо, армія РФ атакувала Харків та Київщину.

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