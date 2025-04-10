'Зимовий' квітень: у Карпатах випало 20 сантиметрів снігу

У Карпатах знову засніжило: протягом 9 квітня випало приблизно 20 сантиметрів снігу, і опади досі не припинилися. Зокрема, на вершині Піп Іван спостерігається туман, хмарність і майже нульова видимість.

Вітер західного та північно-західного напрямків дме зі швидкістю 10–12 метрів за секунду, температура повітря опустилася до –10°C. Місцями снігові замети сягають метра. Про це повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій.

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ДСНС з іронією зауважує: "Здається, квітень забув, що він квітень". У зв’язку з негодою рятувальники настійливо радять утриматися від походів у гори, доки ситуація не стабілізується.

Нагадаємо, раніше ми розповідали про прогноз погоди в Україні на 9 квітня.

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