У частини пенсіонерів зростуть виплати на майже 600 грн у квітні: кого стосується

У квітні частина пенсіонерів отримає суттєве підвищення виплат. Це стосується громадян, які мають право на вікову надбавку.

Для пенсіонерів, яким виповнилося більше 70 років, передбачена доплата за віком. Про це повідомляє "24 Канал" із посиланням на Пенсійний фонд України.

Крім того, щоб отримати таку доплату, пенсіонери повинні відповідати наступним критеріям:

отримувати пенсію за віком;

розмір щомісячної пенсійної виплати (з урахуванням усіх доплат і надбавок) не повинен перевищувати 10 340,35 гривні.

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Цю надбавку призначають автоматично, і вона починає виплачуватися з місяця, в якому пенсіонер досягає встановленого віку.

"Нарахування доплати розпочинається не від початку календарного місяця, а після дня народження, тому за перший місяць вона буде виплачена неповністю, а пропорційно до цієї кількості днів", – повідомляє ПФУ.

Розмір надбавки визначається залежно від віку пенсіонера. Наприклад, особи у віці від 70 до 74 років включно можуть розраховувати на доплату в розмірі 300 гривень. Зі збільшенням віку розмір виплати також зростає:

для пенсіонерів віком від 75 до 79 років надбавка становить 456 гривень;

для осіб, яким більш як 80 років – 570 гривень.

Раніше ми розповідали, як отримати додаткові виплати, якщо пенсія менше 10 000 грн.

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