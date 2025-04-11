Дороги у кілометрових заторах: Одещину та Херсонщину засипає снігом (фото)

У ніч на 11 квітня Херсон несподівано опинився під сніговим покривом — опади обліпили дерева, кущі, будинки, вкрили вулиці та майданчики. Через негоду дороги вкрились ожеледицею, що суттєво ускладнило рух транспорту. Місцева влада закликала мешканців утриматися від пересувань містом без нагальної потреби — як пішки, так і на автомобілях.

У міській військовій адміністрації повідомили, що всі наявні ресурси були мобілізовані для оперативної ліквідації наслідків несподіваної квітневої стихії. Комунальні служби почали обробляти дороги спеціальними сумішами, через що на покритті утворилася мокра каша зі снігу та піску. У КП "Міське дорожнє управління" залучили дев’ять одиниць техніки та близько півтора десятка працівників. Про це пише Суспільне.

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Керівник МВА Роман Мрочко також повідомив про повалені дерева та проблеми з транспортним рухом. До робіт із ліквідації наслідків негоди долучилися й працівники КП "Парки Херсона", які задіяли 31 одиницю спецтехніки та майже 150 комунальників.

Не краща ситуація і на Одещині: на дорогах через снігопад сильні затори.

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