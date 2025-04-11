Дороги в километровых пробках: Одесскую и Херсонскую засыпает снегом (фото)

В ночь на 11 апреля Херсон неожиданно оказался под снежным покровом – осадки облепили деревья, кусты, дома, укрыли улицы и площадки. Из-за непогоды дороги покрылись гололедицей, что существенно усложнило движение транспорта. Местные власти призвали жителей воздержаться от передвижений по городу без необходимости — как пешком, так и на автомобилях.

В городской военной администрации сообщили, что все имеющиеся ресурсы были мобилизованы для оперативной ликвидации последствий неожиданной апрельской стихии. Коммунальные службы начали обрабатывать дороги специальными смесями, из-за чего на покрытии образовалась мокрая каша из снега и песка. В КП "Городское дорожное управление" привлекли девять единиц техники и около полутора десятков работников. Об этом пишет Общественное.

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Руководитель МВА Роман Мрочко также сообщил о свергнутых деревьях и проблемах с транспортным движением. К работам по ликвидации последствий непогоды присоединились и работники КП "Парки Херсона", которые задействовали 31 единицу спецтехники и около 150 коммунальщиков.

Не лучше ситуация и в Одесской области: на дорогах из-за снегопада сильные пробки.

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