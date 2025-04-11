Грошова допомога: де і як українці можуть отримати виплати від 5 тис. грн

У 2025 році громадяни, які потребують медичної допомоги, зазнали втрат через війну або втратили близьких внаслідок російської агресії, мають можливість отримати фінансову підтримку у розмірі від 5 000 до 50 000 гривень. Ці виплати надаються міською владою одного з населених пунктів України.

Про це стало відомо з повідомлення пресслужби військової адміністрації. У Херсоні діє програма одноразової грошової допомоги, яку надає місцева влада. Виплати призначені для родин загиблих і постраждалих внаслідок російської агресії, а також для тих, хто потребує коштів на лікування серйозних хвороб або хірургічне втручання.

Рідним загиблих під час війни гарантована виплата у розмірі 30 тисяч гривень. Таку ж суму отримають батьки дітей, які були поранені внаслідок обстрілів.

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Особи, що постраждали внаслідок агресії РФ, можуть звертатися по фінансову підтримку:

5 тис. грн – на амбулаторне лікування,

15 тис. грн – за перебування в медзакладі до тижня,

25 тис. грн – за лікування до 21 дня,

50 тис. грн – якщо перебування в лікарні перевищує 21 день.

Окремо передбачені виплати для родичів загиблих військових із Херсонської громади – їм нададуть по 40 тисяч гривень.

Також передбачено підтримку для онкохворих та людей, які потребують операцій:

10 тис. грн – на лікування онкології та хірургічні втручання,

5 тис. грн – для онкопацієнтів без госпіталізації,

10 тис. грн – на операції на серці або суглобах.

Як отримати грошову допомогу: куди звертатися

Мешканці Херсонської територіальної громади можуть дізнатися детальну інформацію про одноразову фінансову допомогу – зокрема, перелік необхідних документів та алгоритм подачі заяви – за телефонами, що діють у районних підрозділах міської влади:

Дніпровський район – 099 25 35 491

Корабельний район – 050 87 51 141

Центральний район – 066 44 79 236

Раніше ми розповідали, хто зможе отримати фінансову допомогу у 100 тис. грн у 2025 році.

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