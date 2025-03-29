Виплати по 20 тис. грн від Depaul Ukraine: хто може розраховувати на допомогу

В Україні розпочався новий проєкт допомоги від благодійної організації Depaul Ukraine, який спрямований на підтримку внутрішньо переміщених осіб. У трьох регіонах буде доступна різноманітна допомога для найбільш уразливих верств населення.

Про це інформує пресслужба фонду через Facebook. Як повідомляють організатори, розпочато реалізацію проєкту "Інтегрована підтримка вразливих сімей", мета якого – забезпечити всебічну допомогу та підтримку для вразливих груп населення в трьох областях:

Харківська;

Миколаївська;

Одеська.

Зокрема, у Харкові для дітей будуть організовані безкоштовні групові заняття, а також заняття для батьків.

В рамках цієї програми підтримку отримають наступні категорії осіб:

самотні батьки (жінки та чоловіки) з дітьми;

батьки, які самостійно виховують дітей і одночасно доглядають за людьми похилого віку;

літні батьки, що самостійно опікуються дітьми;

літні особи, які самі очолюють сім'ї та піклуються про дітей.

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"Слідкуйте за оновленнями на нашій сторінці, де ми оголосимо про старт прийому заявок та детальний перелік послуг проєкту, що стане доступним найближчим часом", – інформує фонд.

Проєкт допомоги від "Деполь Україна" включає в себе:

Психологічну підтримку

Будуть доступні індивідуальні консультації психологів для дітей та дорослих (від трьох до восьми сесій).

Житлову допомогу

Для громадян, які цього потребують, передбачено надання послуг з ремонту житла, забезпечення твердим паливом, обігрівачами та теплим одягом в зимовий період, а також можливість проживання в безпечних спеціалізованих центрах.

Матеріальну допомогу

Згідно з програмою, українці зможуть подати заявку на багатоцільову грошову допомогу (MPCA), включаючи виплати на медичні потреби до 20 тис. грн, а також надано перенаправлення до медичних установ та лікарів.

Юридичну допомогу

Громадяни отримають консультації з питань відновлення документів, соціальних виплат для ВПО та пільг. Також буде надаватися юридичний супровід у випадках порушення прав людини або необхідності правового захисту.

"Проєкт реалізується за підтримки Міністерства міжнародних справ Канади (Уряд Канади), Розвитку і миру (Карітас Канади), CAFOD (Карітас Англії та Уельсу)", – зазначили організатори.

Благодійний фонд "Деполь Україна", заснований у 2006 році, надає допомогу особам, що опинилися у складних життєвих обставинах, зокрема переселенцям.

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