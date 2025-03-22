Грантова підтримка в Україні: як отримати 134 тис. грн фінансової допомоги на власний бізнес

У березні 2025 року жителі шести регіонів України зможуть отримати міжнародну грантову допомогу. У межах проєкту "Зміцнення громад та підвищення стійкості вразливих груп населення по всій Україні" передбачені виплати до 134 тисяч гривень.

Фінансова підтримка надається мешканцям західних областей України від міжнародної гуманітарної організації "Help", яка діє у понад 20 країнах і охоплює своїми ініціативами близько 8 мільйонів осіб. Грантова програма спрямована на допомогу підприємцям, що постраждали внаслідок війни.

Грантове фінансування буде доступне для мікро- та малих підприємств у таких областях:

Закарпатська

Івано-Франківська

Волинська

Львівська

Хмельницька

Чернівецька

Проєкт підтримує бізнес у таких сферах:

бджільництво

виробництво прикрас

гончарство та кераміка

столярна справа

клінінгові та ландшафтні послуги

фітнес-індустрія

догляд за тваринами

ремонтні послуги

Організатори наголошують, що ця ініціатива спрямована на зміцнення громад та підтримку малого бізнесу в умовах викликів сьогодення.

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Як подати заявку на грантову допомогу?

Щоб отримати фінансову підтримку, учасники мають заповнити спеціальну онлайн-форму, вказавши необхідну інформацію про себе та свій бізнес.

Відбір кандидатів проходитиме у два етапи:

Оцінка бізнес-плану на основі поданих документів та наданої інформації.

Співбесіда з претендентом.

У межах програми підприємці можуть отримати фінансування до 134 тисяч гривень (еквівалент 3 тисяч євро).

"Мета проєкту – підтримка підприємців із реалістичними та перспективними бізнес-ідеями, які сприятимуть відновленню або розвитку економічної діяльності. Мікрогрант надається у вигляді благодійної допомоги, яка спрямовується на закупівлю обладнання та матеріалів. Загальна сума становить до 3 тисяч євро, що виплачується у гривневому еквіваленті за курсом НБУ на момент переказу", – зазначають організатори.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, хто з українців може отримати 54 тис. грн і як подати заявку.

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