Українці можуть отримати 10 800 грн допомоги від ООН: кого стосується

Українці, які мають статус внутрішньо переміщених осіб (ВПО), можуть отримати спеціальну фінансову допомогу від Організації Об’єднаних Націй. Для цього необхідно подати заявку на участь у програмі.

У благодійному фонді "Право на захист" зазначають, що подати її можуть вразливі категорії внутрішньо переміщених осіб, які змушені були переїхати протягом останніх шести місяців. Крім того, заявки приймаються від тих, хто повернувся до України або до свого постійного місця проживання після вимушеного виїзду через воєнні дії. Про це пише OBOZ.UA.

Окрім цього, необхідно мати дохід, що не перевищує 5400 грн на одну особу, а також належати до таких категорій:

ВПО, які переїхали в межах України за останні шість місяців, але раніше не брали участі в програмі грошової допомоги УВКБ ООН та не отримували фінансової підтримки від інших організацій протягом останніх трьох місяців;

особи, які були змушені виїхати за кордон через воєнні дії, але після 24.02.2022 року повернулися до України й протягом останніх трьох місяців не отримували фінансової допомоги від УВКБ ООН чи інших організацій;

особи, які через бойові дії були змушені тимчасово змінити місце проживання в межах країни, але після 24.02.2022 року повернулися додому та протягом останніх трьох місяців не отримували грошової підтримки від УВКБ ООН чи інших організацій.

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Одержувачі допомоги також повинні відповідати щонайменше одному з критеріїв вразливості:

родина, у якій лише один із батьків (мати або батько) виховує одну чи більше дітей віком до 18 років або опікується людьми літнього віку (від 55 років і старше);

родина, в якій головою є одна або кілька самотніх осіб літнього віку (від 55 років і старше) або людина похилого віку, яка виховує одну чи більше дітей віком до 18 років;

родина, що має у своєму складі одну або кілька осіб з інвалідністю чи хронічними захворюваннями.

Щоб отримати допомогу, необхідно подати відповідний пакет документів та надати необхідну інформацію. Зокрема:

документ, що посвідчує особу;

податковий номер (необхідний для виплати допомоги);

свідоцтво про народження дітей (за наявності);

міжнародний номер банківського рахунку (IBAN) головного заявника;

будь-які документи, що підтверджують належність до категорії вразливості (довідки, витяги тощо);

особистий номер телефону.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, про грошову допомогу від Mercy Corps, в рамках якої дехто з українців може отримати 54 тис. грн.

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