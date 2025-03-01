Украинцы могут получить 10 800 грн помощи от ООН: кого касается

Украинцы, которые имеют статус внутренне перемещенных лиц (ВПЛ), могут получить специальную финансовую помощь от Организации Объединенных Наций. Для этого необходимо подать заявку на участие в программе.

В благотворительном фонде "Право на защиту" отмечают, что подать ее могут уязвимые категории внутренне перемещенных лиц, которые вынуждены были переехать в течение последних шести месяцев. Кроме того, заявки принимаются от тех, кто вернулся в Украину или к своему постоянному месту жительства после вынужденного выезда из-за военных действий. Об этом пишет OBOZ.UA.

Кроме этого, необходимо иметь доход, не превышающий 5400 грн на одного человека, а также принадлежать к следующим категориям:

ВПЛ, которые переехали в пределах Украины за последние шесть месяцев, но ранее не участвовали в программе денежной помощи УВКБ ООН и не получали финансовой поддержки от других организаций в течение последних трех месяцев;

лица, которые были вынуждены выехать за границу из-за военных действий, но после 24.02.2022 года вернулись в Украину и в течение последних трех месяцев не получали финансовой помощи от УВКБ ООН или других организаций;

лица, которые из-за боевых действий были вынуждены временно сменить место жительства в пределах страны, но после 24.02.2022 года вернулись домой и в течение последних трех месяцев не получали денежной поддержки от УВКБ ООН или других организаций.

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Получатели помощи также должны соответствовать как минимум одному из критериев уязвимости:

семья, в которой только один из родителей (мать или отец) воспитывает одного или более детей в возрасте до 18 лет или заботится о пожилых людях (от 55 лет и старше);

семья, в которой главой является одно или несколько одиноких лиц пожилого возраста (от 55 лет и старше) или пожилой человек, воспитывающий одного или более детей в возрасте до 18 лет;

семья, имеющая в своем составе одно или несколько лиц с инвалидностью или хроническими заболеваниями.

Чтобы получить помощь, необходимо подать соответствующий пакет документов и предоставить необходимую информацию. В частности:

документ, удостоверяющий личность;

налоговый номер (необходимый для выплаты пособия);

свидетельство о рождении детей (при наличии);

международный номер банковского счета (IBAN) главного заявителя;

любые документы, подтверждающие принадлежность к категории уязвимости (справки, выписки и т.д.);

личный телефонный номер.

Напомним, ранее мы рассказывали, о денежной помощи от Mercy Corps, в рамках которой некоторые украинцы могут получить 54 тыс. грн.

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