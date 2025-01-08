Кому з ВПО можуть скасувати виплати від держави у січні: подробиці

В Україні продовжено виплати для внутрішньо переміщених осіб. Отримати фінансову допомогу можна вже з 1 січня, проте не всім категоріям громадян.

Українці, які були змушені залишити свої домівки через війну, мають можливість отримувати фінансову допомогу до лютого 2025 року, повідомляє 24 канал із посиланням на Урядовий портал. Однак ті, хто не подадуть відповідну заяву, втратять право на виплати. Для цих осіб продовження допомоги автоматично не відбудеться.

До таких осіб відносяться:

українці з дітьми до 14 років, які проживають у районах, де ведуться активні бойові дії або існує загроза їхнього початку;

українці з дітьми до 14 років, які живуть у безпечних регіонах, але через певні обставини діти не можуть відвідувати школу офлайн;

сім’ї, де один із членів займається доглядом за людиною з інвалідністю I групи;

родини, у яких один із членів опікується дитиною з інвалідністю, дитиною до 18 років із тяжкими захворюваннями або дитиною, яка визнана тяжкохворою.

Читайте також: Українцям розповіли, які доходи не враховуються при призначенні субсидії

Окрім цього, допомога ВПО може бути надана за заявою громадянину України, який відповідає наступним критеріям:

має вік старше 60 років;

не отримує пенсію;

середній дохід на місяць для кожного члена родини не перевищує 9 444 гривні.

Кому скасують виплати для ВПО у 2025 році

Існують також категорії громадян, яким не надаються виплати ВПО, про що зазначено в українському законодавстві.

До таких осіб відносяться:

українці, які перебували за кордоном понад 30 календарних днів без надання документальних підтверджень причин відсутності;

внутрішньо переміщені особи, які придбали квартиру, будинок чи земельну ділянку вартістю понад 100 000 гривень (за винятком випадків, коли житло було надано за рахунок бюджетних коштів міста або держави);

українці, які придбали нове авто, виготовлене менше ніж 5 років тому (окрім транспортних засобів, куплених волонтерами для потреб ЗСУ та переданих їм);

особи, що мають житло площею більше 13,65 кв. м на кожного члена родини, яке розташоване в безпечних районах, де не відбуваються активні бойові дії, і не вважається територією, де можуть мати місце бойові дії, а також у будь-яких населених пунктах на території, контрольованій Україною;

громадяни України, які придбали метали в банках, а також долари, євро чи іншу іноземну валюту на суму понад 100 000 гривень (за винятком валют, отриманих від благодійних організацій або придбаних для оплати медичних, освітніх або соціальних послуг);

громадяни України, у яких на депозитному рахунку в банку є понад 100 000 гривень.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, що декого з українців можуть залишити без пенсії по інвалідності.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Телеграм-канал!