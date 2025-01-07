Декого з українців можуть залишити без пенсії по інвалідності: кого стосується

З 1 липня 2025 року в Україні розпочнеться реформування пенсійної системи, яке вплине на порядок нарахування пенсій по інвалідності. У рамках реформи буде змінено умови та методику розрахунку таких виплат.

Очікується, що зміни будуть націлені на покращення функціонування пенсійної системи, однак вони можуть позначитися на можливості отримання виплат окремими групами населення. Про це пише UAportal з посиланням на Дениса Шмигаля.

Більш детальні дані про реформу стануть доступними ближче до моменту її реалізації. До 1 січня 2025 року суттєвих змін у процесі виплат пенсій не очікується.

На даний момент основною умовою для отримання пенсії по інвалідності є наявність хоча б одного року офіційного трудового стажу.

Розмір виплат визначається залежно від тривалості стажу та групи інвалідності:

1 група: 100% від розрахункової пенсії за віком.

2 група: 90% від розрахункової пенсії за віком.

Читайте також: Верховна Рада ліквідувала МСЕК: що буде замість комісій

На сьогодні мінімальний розмір соціальної пенсії для осіб з інвалідністю становить:

1 група – 2 760 гривень,

2 група – 2 520 гривень,

3 група – 2 093 гривні.

Ці суми визначені як базова фінансова допомога для людей зі статусом інвалідності.

Що може змінитися з 1 липня 2025

Виплати по інвалідності, які зараз отримують особи всіх груп, можуть бути скасовані або замінені альтернативними видами соціальної підтримки.

Люди з інвалідністю 1, 2 та 3 груп можуть залишитися без державної допомоги, якщо нова система соціального захисту не буде впроваджена.

Оскільки подробиці реформи ще не оприлюднені, важливо слідкувати за офіційними повідомленнями, щоб вчасно дізнатися про всі нововведення.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, чию інвалідність будуть перевіряти з 1 січня.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Telegram-канал!