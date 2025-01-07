Некоторых украинцев могут оставить без пенсии по инвалидности: кого касается

С 1 июля 2025 года в Украине начнется реформирование пенсионной системы, которое повлияет на порядок начисления пенсий по инвалидности. В рамках реформы будут изменены условия и методика расчета таких выплат.

Ожидается, что изменения будут нацелены на улучшение функционирования пенсионной системы, однако они могут сказаться на возможности получения выплат отдельными группами населения. Об этом пишет UAportal со ссылкой на Дениса Шмыгаля.

Более детальные данные о реформе станут доступными ближе к моменту ее реализации. До 1 января 2025 года существенных изменений в процессе выплат пенсий не ожидается.

На данный момент основным условием для получения пенсии по инвалидности является наличие хотя бы одного года официального трудового стажа.

1 группа: 100% от расчетной пенсии по возрасту.

2 группа: 90% от расчетной пенсии по возрасту.

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На сегодняшний день минимальный размер социальной пенсии для лиц с инвалидностью составляет:

1 группа – 2 760 гривен,

2 группа – 2 520 гривен,

3 группа – 2093 гривны.

Эти суммы определены как базовая финансовая помощь людям со статусом инвалидности.

Что может измениться с 1 июля 2025 года

Выплаты по инвалидности, которые сейчас получают лица всех групп, могут быть отменены или заменены альтернативными видами социальной поддержки.

Люди с инвалидностью 1, 2 и 3 групп могут остаться без государственной помощи, если новая система социальной защиты не будет внедрена.

Поскольку подробности реформы еще не обнародованы, важно следить за официальными сообщениями, чтобы вовремя узнать обо всех нововведениях.

Напомним, ранее мы рассказывали, чью инвалидность будут проверять с 1 января.

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